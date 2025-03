Deel dit: Share App Mail Tweet

Spotgoedkoop kilometers vreten met Volkswagen diesel-occasion

Wil je winst maken op je kilometervergoeding en woon je ver van je werk af? Dan is deze spotgoedkope kilometervreter de ideale occasion voor wie niet al te veeleisend is. De Volkswagen rijdt op diesel, is superzuinig en is wat betreft wegenbelasting relatief goedkoop.

Helemaal vergeten is de Volkswagen Lupo 3L nog niet, maar in Nederland zie je ze nog amper. Op het moment van schrijven staat er slechts één 3L te koop.

Spotgoedkope kilometers

Volkswagen Lupo 3L, hoe zat het ook alweer? Deze auto is uitgerust met een 1,2-liter driecilinder diesel. Met zijn vermogen van 61 pk zal hij niemand imponeren, maar zijn verbruik is nog steeds indrukwekkend. Zelfs nu de occasion bijna 25 jaar oud is.

De zelfontbrander drinkt namelijk maar 3 liter diesel per 100 kilometer. De gevonden occasion biedt naast zijn automatische versnellingsbak niet veel meer, je hebt hem enkel om zo goedkoop mogelijk mee te rijden.

Omdat de Volkswagen Lupo 3L relatief licht is, valt de wegenbelasting – voor een diesel – ook nog mee. Per kwartaal ben je 194 tot 201 euro aan motorrijtuigenbelasting kwijt.

Dit kost de occasion

Naast dat hij goedkoop is om kilometers mee te maken, is de aanschafprijs ook nog eens erg laag. De occasion, die weliswaar wat aandacht verdiend, heeft een prijskaartje van 1.250 euro. Hij heeft dan ook al bijna 280.000 spotgoedkope kilometers achter de rug. Overigens is de Audi A2 met dezelfde motorisering geleverd. Op dit moment staan er drie A2’s met de driecilinder te koop. De laagste kilometerstand is ruim 330.000 kilometer.