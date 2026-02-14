Sportieve Magma-lijn van Genesis voor Europa ontwikkeld: “Premiumklanten verwachten hier een performancelabel”
Genesis komt niet alleen binnenkort naar Nederland, maar introduceert ook een heus performancelabel à la BMW M en Mercedes-AMG. “Premiumklanten verwachten dat hier”, aldus de Europese topman in een interview met Autovisie.
“Het besluit om met Magma te starten, is inderdaad ingegeven door de Europese markt”, vertelt Peter Kronschnabl. De sportieve tak van Genesis debuteert dan ook bewust hier en niet in Noord-Amerika of Azië.
Genesis GV60 Magma met Ioniq 5 N-genen
Het eerste Magma-product is gelijk spannend. De elektrische GV60 Magma deelt zijn platform met de Ioniq 5 en heeft overeenkomsten met de spectaculaire Ioniq 5 N. Zo is hij 650 pk en 790 Nm sterk, met een elektronisch sperdifferentieel op de achteras, en maakt hij gebruik van gesimuleerde versnellingen.
De GV60 Magma haalt een top van 264 km/h, gaat in 3,4 seconden naar 100 km/h en heeft slechts 10,9 tellen nodig om de tweehonderd te bereiken. Komt het model ook naar Nederland? Jazeker, al weten we niet of dat nog dit jaar zal zijn.
Maar twintig exemplaren van G80 Magma
Er is overigens ook een Magma-versie van de G80, maar die komt niet naar Europa en is meer bedoeld voor het Midden-Oosten, aldus Genesis. Hij wordt aangedreven door een twinturbo-V6 met 525 pk en komt bizar genoeg maar in een oplage van twintig stuks(!) op de markt.
