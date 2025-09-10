Deel dit: Share App Mail Tweet

Sportief en gedurfd: de nieuwe Hyundai Ioniq 3 gaat in productie

De Hyundai Concept Three, zoals de naam al doet vermoeden, is een vooruitblik op de Hyundai Ioniq 3. Het merk heeft al een uitgebreide collectie aan elektrische modellen en voegt er binnenkort een elektrische middenklasser aan toe. De Volkswagen ID.3 krijgt er dan een directe concurrent bij.

Hoewel de Concept Three er duidelijk als een conceptauto uitziet, belooft Hyundai dat het model voor zeventig procent overeenkomt met de productieversie. De nieuwe Hyundai valt met zijn lengte van 4,29 meter lang binnen het C-segment. Daarmee is de EV kleiner dan de Ioniq 5 (4,6 meter). Met zijn lengte komt de conceptauto het meeste in de buurt van de Kia EV3, die slechts 1,3 cm langer is.

Art of Steel-design

Het nieuwe design van de Hyundai Concept Three heet ‘art of steel’. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Hyundai een deel van zijn eigen staal produceert. Voor de Concept Three gaat het met name om de markante, vloeiende vormen, die uit één stuk staal lijken te zijn getrokken. In de wandelgangen hoor je soms dat het silhouet van de Concept Three doet denken aan de Hyundai Veloster. Al rept het Zuid-Koreanse merk daar zelf met geen woord over.

Hoewel de nieuwe Hyundai Concept Three met zijn gele tinten je in de eerste instantie misschien doet denken aan een markeerstift of een Philips OneBlade, zijn de designers erin geslaagd een speels en opvallend model te creëren. De conceptauto heeft flinke, sportieve wielen, robuuste flanken en een opvallende ducktailspoiler die doet denken aan een vintage zonneklep. Tegenwoordig zijn koplampen niet meer de belangrijkste blikvanger op een auto, bij de Concept Three zijn ze zelfs vrijwel weggewerkt.

De ontwerpers lijken inspiratie te hebben gehaald uit de gamewereld, met het digitale figuurtje Mr. Pix. Het zogenoemde spookje verschijnt op meerdere plekken op de auto. Onder andere op de langwerpige pixelbalk onder de voorverlichting en aan de zijkant van het dashboard. Ook aan de achterkant van de auto blijft het pixelthema zichtbaar in de achterlichten, terwijl een kolossale diffuser de krachtige, sportieve uitstraling versterkt.

Hyundai Ioniq 3 in 2026

Aan de binnenkant van de Hyundai Concept Three word je verlicht door een zachte gele kleur en een vrolijk design. De stoelen doen denken aan futuristische ruimteschepen en dragen bij aan de speelse uitstraling. Hyundai is bescheiden geweest met het display. De vier kleine schermen naast het stuur hebben ieder hun eigen functie en zijn verplaatsbaar. Op een van deze schermpjes wordt je wederom begroet door het spookje Mr. Pix.

De nieuwe Ioniq 3 zal waarschijnlijk op een E-GMP platform staan, maar specifieke technische details zijn nog niet gedeeld. In 2026 wordt de hatchback EV daadwerkelijk onthuld, nog even geduld dus. Hyundai belooft echter wel op de IAA in München dat het merk in 2027 van elk model een elektrische versie zal hebben.