Spijtig maar nodig: nieuwe Duitse laadpaal moet koperdieven stoppen

Je kunt bijna niet geloven dat mensen hun leven riskeren om het koper van een laadkabel te stelen. Toch is het een groeiend probleem. Een Duits bedrijf laat daarom de laadpaal van de toekomst zien.

In Duitsland worden er gemiddeld zo’n 13 laadkabels per dag gestolen. In Nederland is dit aantal gelukkig nog veel lager, maar volgens verschillende beheerders groeit de diefstal in ons land wel. Zo’n kabel brengt voor een stel koperdieven enkele tientjes op en het stelen is niet geheel zonder risico.

Koperdieven stelen kabels

De reparatiekosten aan de laadpalen zijn veel hoger dan de winst die een koperdief maakt. “Eén kabeldiefstal kost ons tussen de 2.500 en 5.000 euro”, vertelde een woordvoerder van Ionity eerder tegen Autovisie.

En dus wordt er ingegrepen. Zo plaatsen exploitanten vaker kleurpatronen in kabels en worden snelladers met camera’s, alarmen en verlichting beter beveiligd.

Laadpaal van de toekomst

Het Duitse bedrijf Gridzon bouwt een nieuw soort laadpaal met nog meer van dit soort maatregelen. Zo is de behuizing gemaakt van een snijbestendig materiaal, produceert een alarm bij diefstal tot 117 decibel en gaat er een lamp knipperen op het laadstation. Er kunnen zelfs trackers in de kabels worden geplaatst, met eventueel automatische melding naar de politie.

Het is jammer dat dit soort nieuwe laadpalen nodig zijn, maar ook in Nederland gaan we ongetwijfeld meer van dit soort beveiligde snelladers zien. Overigens kan verbetering van de snelladers zelf ook voor minder diefstal zorgen. Zo kan er bij betere koeling een dunnere kabel gebruikt worden. Overigens heeft Zeekr een laadpaal waarbij je geen kabel meer zelf hoeft aan te sluiten.