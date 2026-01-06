Deel dit: Share App Mail Tweet

Sony en Honda komen over twee jaar met deze SUV: en we weten nu al wat hij ongeveer gaat kosten

Honda en Sony werken samen aan auto’s en hebben zelfs een merk genaamd Afeela. Onder die vlag laat het nu de tweede elektrische conceptcar zien.

Eerder zagen we al de Vision-S 01, het studiemodel waarvan dit jaar nog een productieversie verkocht wordt onder de naam Afeela 1. Maar daar blijft het dus niet bij.

Afeela 2 is een SUV van Sony en Honda

Deze SUV van Sony en Honda gaat logischerwijs de Afeela 2 heten. Wat betreft design is hij allesbehalve uniek. Met weinig designdetails, doorlopende lichtunits en een coupé-SUV-vorm is het de zoveelste dertien-in-een-dozijn-auto.

Waarmee de SUV van Sony en Honda zich kan onderscheiden, is nog onduidelijk. De EV heeft in ieder geval veel camera’s en een lidar, waardoor er goede rijhulpsystemen aan boord moeten zitten.

Dit gaat hij naar verluidt kosten

Over de techniek van deze Afeela 2 is nog niets bekend, maar ongetwijfeld lijkt hij op de 1. Die heeft een 245 pk-elektromotor op de achteras en een accu met een capaciteit van 91 kWh. Het prijskaartje van dit model is in Amerika meer dan 85.000 euro.

De vanafprijs van deze SUV zal dus richting de 100.000 euro gaan in de Verenigde Staten. Voor dat geld kun je hier ook een Audi e-tron Q8 rijden.