Snik! Dit supergave Duitse automerk bestaat sinds 1 januari officieel niet meer

Er komen steeds meer automerken bij, vooral Chinese, maar heel af en toe vallen er ook automerken weg. En daar zijn we in dit geval bovengemiddeld treurig over.

Alpina Burkard Bovensiepen, zoals het merk voorheen voluit heette, werd in 1965 opgericht en kreeg in 1983 officieel de status van fabrikant. Al moeten we daarbij zeggen dat de modellen van Alpina gewoon bij BMW van de band liepen en alleen voor de finishing touches naar Buchloe werden gebracht.

Alpina bouwt nu geen auto’s meer

Dat we die zin in de verleden tijd hebben opgeschreven, heeft te maken met het feit dat Alpina voor het eerst in decennia geen auto’s meer maakt. De website van het bedrijf linkt nu door naar een nieuwe url, www.bmwalpina.com, waarop vooralsnog niks te vinden is.

BMW heeft de rechten op Alpina gekocht en gaat het merk opnieuw lanceren als BMW Alpina. Over het hoe en wat blijft BMW echter vaag. Al lijkt er aan de positionering weinig te veranderen. BMW Alpina’s zullen ‘maximum performance’ en ‘superior ride comfort’ bieden, zo lezen we in de persinformatie, en klanten veel personalisatiemogelijkheden geven.

Steeds grotere uitdaging voor Alpina

De reden waarom de familie Bovensiepen de rechten op Alpina heeft verkocht aan BMW, snappen we wel. De komst van plug-in hybrides en EV’s maakt het erg moeilijk om nog de auto’s te ontwikkelen die Alpina-klanten willen hebben.

We zagen de laatste jaren al een duidelijke verandering bij het bedrijf. Voorheen waren Alpina’s, zoals de B3 Biturbo Touring waarin we reden tijdens onze ‘vijftig Jaar 3-serie’-reportage, grondig aangepast, met veelal andere interne componenten in de motor. Bij de laatste modellen was dat al minder ingrijpend.

Overigens stapt de familie Bovensiepen niet uit de autowereld. Zo zagen we in mei 2025 de 611 pk sterke Bovensiepen Zagato op het concours van Villa d’Este. Het model wordt in een gelimiteerde serie gemaakt en is gebaseerd op de 4-serie Cabriolet.

In het verleden krankzinnige stunts

Alpina haalde zeker in het verleden krankzinnige stunts uit. Neem de B6 3.5 S uit 1987, die was gebaseerd op de E30 M3, maar een heuse zes-in-lijn meekreeg. Of de B8 4.6 uit 1995, een E36 3-serie met een grote V8 voorin, waarvoor BMW speciaal voor Alpina een compleet ander blok moest gieten.