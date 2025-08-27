Deel dit: Share App Mail Tweet

Snik! Deze geniale auto gaat na achttien jaar uit productie

We zijn in het zwart gekleed vandaag, want we nemen afscheid van een grote liefde. Na achttien jaar is het eindelijk over en uit voor een geniale auto. Eentje waar we recent gelukkig nog van hebben mogen proeven in onze tweewekelijkse occasionstrijd.

We hebben het over de Nissan GT-R, die deze week voor het allerlaatst is gebouwd. In Nederland was-ie al een tijd niet meer te krijgen, maar in Japan nog wel. Als afsluiting schroefde Nissan een fraaie T-Spec in elkaar, met een koets in Midnight Purple en goudkleurige Rays-wielen.

Auto is voor een klant, niet voor het museum

Je zou denken dat de auto in het museum verdwijnt, maar nee… hij is daadwerkelijk voor een klant, die daarmee een fijn investeringsobject in handen heeft. Want reken erop dat de allerlaatste GT-R R35 in de toekomst veel waard gaat worden.

Nissan bouwde ongeveer 48.000 GT-R’s

Tussen 2007 en 2025 heeft Nissan ongeveer 48.000 GT-R’s gebouwd. Voor de assemblage van de nu al legendarische VR38-motor van de auto – een 3,8-liter biturbo V6 met tussen de 480 en 600 pk – had de fabrikant een team van negen zogeheten Takumi in dienst; vaklieden die er zes uur over deden om één motor met de hand in elkaar te zetten.

De Nissan GT-R was een reuzendoder. Hij maakt het alle andere sportwagens moeilijk; niet alleen met zijn kracht, maar ook met de manier waarop hij die kracht kwijt kon, dankzij een geavanceerde transmissie en een state-of-the-art 4WD-systeem.

Er komt een opvolger, maar niet binnenkort

Krijgt de GT-R een opvolger? Ja, zo belooft de nieuwe topman van Nissan, Ivan Espinosa, al moeten we daarvoor geduld hebben. “Op een dag zal de GT-R-badge terugkeren”, zegt hij. Dus dat zal zeker niet overmorgen zijn.