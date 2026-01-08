Deel dit: Share App Mail Tweet

Sneeuw maakt plaats voor ijzel: “Als je dit op snelheid tegenkomt, ben je volkomen kansloos”

De sneeuw maakt aankomend weekend plaats voor ijzel en temperaturen tot -10 graden Celsius. Kunnen we dan nog wel met onze auto’s de weg op? Rijtrainer Dolf Dekking legt uit wat bestuurders wel en niet moeten doen en waarom ijzel zo gevaarlijk is.

Hoewel de zakkende temperaturen van aankomend weekend misschien angstaanjagend klinken, is dat volgens Dekking juist goed nieuws. “Als je met -10 graden Celsius over ijs of sneeuw rijdt, heb je meer grip dan wanneer het rond het vriespunt is. Rond nul graden zit er vaak een dun laagje water op het ijs en dat maakt het spiegelglad. Kom je dan met snelheid op zo’n laagje ijs terecht, dan ben je volkomen kansloos.”

Veel lagere temperaturen betekent meer grip

Met lagere temperaturen is er in veel gevallen juist meer grip. “Is het kouder, dan zijn de ijskristallen scherper en harder. Daar kan het profiel van de band zich beter in vastbijten. Winterbanden maken dan ook echt het verschil.”

Hoewel er soms ijskristallen op het asfalt te zien zijn, is ijzel lastig te herkennen. “Het asfalt kan er gewoon nat uitzien, maar er kan wel degelijk een gladde ijslaag op liggen. “Zelfs ik ben daar ooit door verrast”, bekent Dekking. “Als het echt gaat ijzelen, ga je eigenlijk alleen de deur uit als het echt moet.”

Toch rijden met ijzel

Moet je toch de weg op bij ijzel, dan is het essentieel om de snelheid laag te houden en extra alert te zijn bij bruggen en viaducten. “Daar heeft de wind vrij spel, waardoor het wegdek sneller afkoelt en er grote gripverschillen kunnen ontstaan.”

Begint de auto te glijden, dan betekent dat volgens Dekking dat je te hard rijdt voor de omstandigheden en dat de snelheid eruit moet. Hij waarschuwt voor bestuurders die beweren dat ze een slip hebben opgelost door gas te geven. “Wat zij vaak vergeten te vertellen, is dat ze daarvoor al het tempo hadden verlaagd en de wielen in de juiste richting hadden gezet.”

Raak je daadwerkelijk in een slip, dan is het advies eenvoudig: “Blijf kijken naar waar je ruimte ziet en waar je de auto naartoe wilt sturen – net als bij het racen. Zet de wielen die kant op en verminder snelheid door het gas los te laten of heel rustig te remmen.” Dekking geeft toe: “Bij echte ijzel blijft dat een behoorlijke uitdaging.”