Smerige truc Tesla? ‘Neppe tellerstand om garantie te omzeilen’

Een opmerkelijke rechtszaak in de Verenigde Staten. Een Model Y-eigenaar claimt dat zijn Tesla stiekem duizenden kilometers erbij heeft geteld, zonder dat hij die daadwerkelijk zou hebben gereden.

Volgens hem zou het EV-merk van Elon Musk dit bewust doen om garanties te ontwijken en de auto’s sneller te laten afschrijven. Dat zou wel een heel sluwe truc zijn.

Rechtszaak tegen Tesla om neppe kilometers

Het geschil wordt uitgevochten in Californië, waar de Model Y-eigenaar Nyree Hinton vandaan komt. Het merk zou ‘voorspellende algoritmen, energieverbruiksmetingen en factoren voor rijgedrag die de feitelijke afgelegde kilometers van Tesla’s manipuleren en verkeerd weergeven’, zo stelt de aanklager.

Dit zou het EV-merk van Musk opzettelijk doen om om onder de garantie uit te komen. Zo bespaart Tesla kosten en kan het zelfs geld verdienen aan mensen die vroegtijdig een garantieverlenging aanschaffen. Ook zou Tesla op deze manier auto’s sneller laten afschrijven.

Dit baseert Hinton op eigen ervaring. In 2020 een toen twee jaar oude Tesla Model Y met omgerekend iets minder dan 60.000 kilometer op de teller. De eerste maanden reed hij gemiddeld zo’n 90 kilometer per dag. De maanden erna, toen het einde van de garantietermijn in het zicht kwam, werden dat plots zo’n 116 kilometer. Hinton stelt dat zijn ritten niet anders waren dan daarvoor.

Tellerafwijking tot 117 procent

Volgens Hinton zou de tellerafwijking van Tesla tussen de 15 en 117 procent bedragen. Dat is nogal een aantijging. Ook hier geldt: onschuldig tot het tegendeel bewezen is. We houden het in de gaten.