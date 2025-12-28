Deel dit: Share App Mail Tweet

Smartphone geeft andere snelheid aan dan snelheidsmeter van auto: op deze moet je echt vertrouwen

De navigatie op jouw smartphone geeft waarschijnlijk een andere snelheid aan dat de snelheidsmeter van de auto. Dit kan voor verwarring zorgen, vooral als je de exacte snelheid wilt weten om boetes te voorkomen.

Stel: je rijdt op de snelweg en de teller van jouw auto geeft 105 km/h aan, terwijl het navigatiesysteem op jouw telefoon of via Apple CarPlay 100 km/h aangeeft. In de verte staat een flitspaal en de twijfel slaat toe, van welke snelheid moet je nu uitgaan om geen boete te riskeren?

Snelheidsmarge

De snelheidsmeter van je auto geeft altijd een overschatting van de werkelijke snelheid. Volgens de regels van de Europese Unie mag een auto nooit een lagere snelheid aangeven dan dat hij daadwerkelijk rijdt. Daarom tonen de meeste voertuigen een iets hogere snelheid op het dashboard dan in werkelijkheid. Autofabrikanten doen dit om te voorkomen dat een auto niet wordt goedgekeurd, en voor de bestuurder betekent dit dat er minder snel een boete volgt.

Wettelijk gezien mag de afwijking van een snelheidsmeter maximaal 10 procent zijn. Veel moderne voertuigen hebben een marge van ongeveer 5 procent. De afwijking kun je in principe meten door de snelheid van je auto te vergelijken met die van de navigatie.

De snelheidsweergave van moderne auto’s is tegenwoordig veel nauwkeuriger dan vroeger; bij nieuwe auto’s ligt de afwijking soms lager dan vijf procent. De modernere auto’s geven bovendien met geluiden aan of je het snelheidslimiet overschrijdt (zo zet je dat irritante geluid permanent uit). De nauwkeurigheid van de snelheidsmeter kan echter afnemen als je andere wielen monteert.

Navigatie nauwkeuriger?

In principe is de snelheidsmeter van je navigatie (zoals Google Maps, Waze of andere apps) nauwkeuriger dan die van je auto. Deze systemen gebruiken GPS-signalen om je positie op de weg te bepalen. Door te berekenen hoe snel je positie verandert, kan het navigatiesysteem je snelheid bepalen. Dit geeft vaak een preciezere weergave van de werkelijke snelheid.

Aan de andere kant kan het GPS-signaal beïnvloed worden door smalle straten, hoge gebouwen, tunnels, slecht weer of een zwakke signaalsterkte van je telefoon. In deze gevallen kan het navigatiesysteem je snelheid minder nauwkeurig aangeven.

Moet je dus uitgaan van de snelheidsmeter van je auto of van je navigatie? Als je met honderd procent zekerheid geen boete wilt ontvangen, is het verstandig om uit te gaan van de snelheid die je auto aangeeft en je te houden aan de maximaal toegestane snelheid. Ga je met de auto op vakantie? Let dan bij deze landen extra goed op dat je geen snelheidsboete rijdt.