Smart-designers kijken af bij techgigant en laten nu deze auto zien

‘Beter goed gejat dan slecht bedacht’, dat is wat de designers van Smart gedacht moeten hebben. Hun nieuwe auto lijkt namelijk behoorlijk op de Xiaomi SU7.

In Nederland kun je de Xiaomi SU7 nog niet kopen, maar in China is het model niet aan te slepen. Overigens is de techgigant wel van plan ook in Europa auto’s te gaan verkopen en kun je nu al middels import een exemplaar bemachtigen.

Smart #6 lijkt op Xiaomi SU7

Van het ongekende succes van de Xiaomi SU7 willen andere fabrikanten maar al te graag een graantje meepikken. Zo ook Smart. Hun nieuwe #6 lijkt behoorlijk veel op de Xiaomi. Met name aan de achterkant komt de vormtaal overeen.

Toch verschilt deze Smart #6 op een belangrijk punt van zijn grote voorbeeld. Het is namelijk geen volledig elektrische auto, maar een plug-in hybride. In de neus ligt een 2,0- of 1,5-liter viercilinder die samenwerkt met een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt tot wel 429 pk. Overigens is dat niets in vergelijking met de Xiaomi SU7 Ultra.

Het is nog onduidelijk wat de Smart kost en of hij überhaupt naar Europa komt. Sedans zijn immers in China veel populairder dan in Europa.