Smart #2: het merk komt weer met een échte Smart

Smart ken je natuurlijk van de minuscule stadsautootjes waarmee het rond de eeuwwisseling faam boekte. Een destijds vernieuwend concept, dat de laatste jaren grotendeels is losgelaten. Toch wordt nu gewerkt aan de Smart #2. Wordt dit dan weer een échte Smart?

Dat vragen we, omdat de laatste modellen die bij Smart uit de fabriek rolden enige merkidentiteit misten. Smarts staan bekend om hun compacte formaat en de #1, #3 en met name de #5 zijn flinke jongens vergeleken met de oer-Smart. Mogelijk zet de #2 dat recht.

Ultracompact voertuig in het A-segment

Na een volgens Smart succesvolle afronding van een haalbaarheidsstudie, kondigt het merk de komst van de #2 aan. Dit model zal ‘het productportfolio uitbreiden met een ultracompact voertuig in het A-segment’, zo stelt de fabrikant.

Smart geeft nog niet veel beelden prijs. (Afbeelding: Smart) Smart geeft nog niet veel beelden prijs. (Afbeelding: Smart)

Veel is nog niet over de nieuwe stadsauto bekend, wel deelt het merk dat de Smart #2 volledig elektrisch zal zijn. Dat lag in de lijn der verwachting, aangezien dat ook geldt voor alle andere modellen in Smarts huidige gamma.

Duits ontwerp, Chinese techniek

Het ontwerp wordt wederom verzorgd door Mercedes-Benz. De elektrotechniek zal ongetwijfeld weer van het Chinese Geely komen. De twee automerken zijn samen eigenaar van Smart. De productie vindt in China plaatst. Wanneer de fabriek aangeslingerd wordt? Vooralsnog mikt het merk op eind 2026.

