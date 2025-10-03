Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo kun je elektrische auto ook zonder oprit recht voor de deur laden

Het laden van elektrische auto’s is soms een uitdaging. Er zijn wel openbare laadpalen, maar die zijn soms te ver weg of bezet. Een eigen laadpaal biedt vaak uitkomst, maar dat is geen oplossing zonder oprit. De gemeente Castricum komt nu met een mogelijke oplossing: kabelgoottegels.

Vanaf 2026 start de gemeente Castricum een proef om het laden van elektrische auto’s op straat met eigen stroom toegankelijker te maken. Hiervoor worden speciale kabelgoottegels gebruikt die de laadkabel in de stoep wegwerkt. Daarmee voorkom je dit soort vervelende taferelen. Voetgangers lopen hierdoor minder kans te struikelen.

Wat zijn kabelgoottegels?

Laden met je eigen stroom is vaak voordeliger, maar bewoners zonder eigen parkeergelegenheid hebben daar weinig aan. Met deze proef wil de gemeente Castricum elektrisch rijden voor die groep toegankelijker maken. Via een Verlengde Privé Aansluiting (VPA) krijgen deelnemers de kans hun auto vanuit hun eigen laadpunt te voorzien van stroom. Dit is in feite een verlengde oplaadkabel, die veilig door de speciaal ontworpen kabelgoottegels loopt. Ondertussen blijft de gemeente ook werken aan de verdere uitbreiding van het openbare laadpalennetwerk.

De proef richt zich op 14 inwoners die in de gemeente Castricum wonen, beschikken over een eigen laadpunt, maar geen eigen parkeergelegenheid hebben. Zij krijgen de mogelijkheid hun elektrische auto gedurende een half jaar via kabelgoottegels in de stoep op te laden. Ook in andere steden met weinig parkeergelegenheden, zoals Amsterdam, denken we dat de proef met belangstelling gevolgd zal worden.

Proef met elektrische auto’s in Castricum

Van 1 tot 31 oktober 2025 kunnen geïnteresseerden zich via de website van de gemeente Castricum aanmelden. Als er te veel aanmeldingen zijn, zal er geloot worden. Na de aanmeldingsperiode volgt in november en december de selectie van deelnemers en de aanleg van de kabelgoottegels. Op 1 januari 2026 start de proef officieel en loopt tot en met 30 juni 2026. Na afloop beoordeelt de gemeente de resultaten en beslist zij of opladen via kabelgoottegels ook na de proefperiode blijft bestaan.