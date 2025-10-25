Stijn Kuster
Slaat kostenbesparing door? Deze Tesla Model 3 heeft geen radio

Tesla Model 3 Standard. (Afbeelding: Tesla)

Tesla probeert de verkopen een boost te geven door goedkopere uitvoeringen van bestaande modellen aan te bieden. Opvallend is dat er zelfs een versie van de Tesla Model 3 zonder traditionele radio wordt gemaakt.

De Tesla Model Y Standard is in Europa al leverbaar en heeft gewoon een FM-radio. De Model 3 Standard wordt hier nog niet verkocht.

Tesla Model 3 zonder radio

In Europa beschikt dus vooralsnog iedere Tesla over FM- en AM-radio. Sterker nog, in sommige Europese landen is het verplicht om radio in nieuwe auto’s te hebben. In de Verenigde Staten en Mexico kun je dus een Tesla Model 3 bestellen die dat niet meer heeft. Het luisteren van muziek kan enkel digitaal via onder andere Apple Music en Spotify.

(Afbeelding: Tesla)

Daarbij heeft deze 5.500 dollar goedkopere variant stoffen stoelen, geen eigen klimaatregeling op de achterbank, geen verwarmde achterbank en geen automatisch inklapbare spiegels. Kortom, een echte budget-uitvoering.

