Slaat kostenbesparing door? Deze Tesla Model 3 heeft geen radio
Tesla probeert de verkopen een boost te geven door goedkopere uitvoeringen van bestaande modellen aan te bieden. Opvallend is dat er zelfs een versie van de Tesla Model 3 zonder traditionele radio wordt gemaakt.
De Tesla Model Y Standard is in Europa al leverbaar en heeft gewoon een FM-radio. De Model 3 Standard wordt hier nog niet verkocht.
Tesla Model 3 zonder radio
In Europa beschikt dus vooralsnog iedere Tesla over FM- en AM-radio. Sterker nog, in sommige Europese landen is het verplicht om radio in nieuwe auto’s te hebben. In de Verenigde Staten en Mexico kun je dus een Tesla Model 3 bestellen die dat niet meer heeft. Het luisteren van muziek kan enkel digitaal via onder andere Apple Music en Spotify.
Daarbij heeft deze 5.500 dollar goedkopere variant stoffen stoelen, geen eigen klimaatregeling op de achterbank, geen verwarmde achterbank en geen automatisch inklapbare spiegels. Kortom, een echte budget-uitvoering.
