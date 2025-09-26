Deel dit: Share App Mail Tweet

Skoda zet onverwachtse stap en laat ineens mooie coupé zien

Kleine tweedeurs coupés sterven langzaam maar zeker uit. Eigenlijk is de BMW 2-serie Coupé nog de enige relatief betaalbare. Skoda laat nu een achterwielaangedreven model zien dat je misschien wel liever op je stoep hebt staan dan de BMW.

Overigens kun je ook nog wel andere tweedeurs coupés krijgen. Denk aan de Porsche 718, 911 en Aston Martin Vantage. Betaalbaar zijn die echter niet.

Skoda 110 R

Dat was in de jaren 70 en 80 wel anders. Toen waren er veel meer betaalbare coupés van doodgewone merken, ook van Skoda. Zij hadden destijds de 110 R. Een kleine, schattige tweedeurs met achterwielaandrijving en een bescheiden 1,1-liter viercilinder achterin.

Overigens kreeg die 110 R uiteindelijk aanzien door de rallysport. Er werd zelfs een homologatiespecial gemaakt, de 130 RS, met een lichtgewicht koets, rolkooi en vermogen tot 142 pk. Op 720 kilogram is dat best fors.

De herinterpretatie van de coupé

Nu toont het designteam van Skoda een herinterpretatie van hun coupé. Dit studiemodel kent een ander en veel moderner design. Zo zijn de koplampen en achterlichten open te schuiven, ingeklapt lijken ze wel op de achterlichten van de 3200 GT van Maserati, en is de koets superstrak en aerodynamisch.

Opvallend is dat Skoda bij deze herinterpretatie echt met een nieuw design aankomt en niet kiest voor veel retro-designelementen. Origineel, uniek en sportief, deze Skoda zou het als productiemodel de BMW 2-serie erg moeilijk kunnen maken.

Jammer genoeg gaat het hier niet om een pre-productiemodel en zien we deze auto nooit op de weg rijden. Coupés worden immers steeds minder verkocht en zullen niet eenvoudig rendabel zijn. Desondanks liet Audi nog wel een nieuwe TT- en R8-opvolger zien op de IAA in München.