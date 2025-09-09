Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe stationwagen van Skoda is stijlvol en vooral erg praktisch

Een nieuwe stationwagon met een gedurfd design, niet op een ruige manier, maar juist het tegenovergestelde. De Skoda Vision O ‘schreeuwt’ minimalisme en rust. Volgens Skoda hebben we hier te maken met de nieuwste generatie van de Modern Solid-designtaal.

Deze nieuw ontworpen stationwagon is, volgens het Tsjechische merk, van binnen naar buiten ontwikkeld, wat de minimalistische buitenkant verklaart. De Vision O wil hiermee een ‘customer-first’ benadering uitdragen, waarbij de inzittenden prioriteit krijgen. Skoda noemt het interieur van de Vision O zelf ‘een minimalistisch design met de nadruk op maximale praktische bruikbaarheid, eenvoud en ruimte’. Dat belooft wat.

Minimalistisch, strak en opvallend

Skoda spreekt met de Vision O over een ‘tech-loop front’, waarbij de grille en strak gelijnde koplampen een omlijsting vormen voor de neus. De motorkap oogt gladgestreken, alsof je yoghurt met je lepel hebt uitgesmeerd en in het midden iets harder hebt aangeduwd.

Aan de achterkant vinden we T-vormige achterlichten, die het design van de voorzijde weerspiegelen. Deze Skoda doet natuurlijk niet onder voor andere conceptauto’s, en dus ook de Vision O heeft verlicht logo. Althans, een verlichte merknaam die volledig is uitgeschreven. Dat blijkt tegenwoordig erg hip. Bovendien is de vin bij de B stijl opvallend, die zorgt voor een strak zijaanzicht.

Vision O geeft je ruimte, en een koelkast

De bagageruimte bedraagt 650 tot 1.700 liter. Aha, daar zal Skoda die praktische bruikbaarheid mee bedoelen. Ook is het een zeer geschikte stationwagon voor een kampeertrip of ander soort uitje, met een koelkast en een draagbare bluetoothspeaker tot je beschikking.

De Vision O heeft een instelbaar Horizon Display: een 1,2 meter breed scherm onder de voorruit. Als je het dashboard en dit specifieke scherm bekijkt, doet het denken aan de nieuwe BMW iX3. In het midden van het dashboard bevindt zich bovendien een rechtopstaand infotainmentscherm. Hier krijg je ook nog een persoonlijke assistent bij, genaamd Laura. Dankzij nieuwe AI-functies, zo zegt Skoda zelf, ‘een goed geïnformeerde persoonlijke assistent.’

De Skoda Vision O is 4,85 meter lang en zit hiermee qua lengte tussen de Octavia en Superb Combi in. De stationwagon wordt volledig elektrisch en het aerodynamische ontwerp van de auto moet zorgen voor een grotere actieradius volgens Skoda. Helaas spreekt het Tsjechische merk over ‘het volgende decennium.’ De elektrische stationwagon laat dus nog wel een paar jaar op zich wachten.