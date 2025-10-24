Deel dit: Share App Mail Tweet

Skoda komt opnieuw met gave coupé: dit is het merk van plan

Skoda laat ineens een conceptmodel zien, genaamd Skoda 1000 MBX. Het is niet de eerste keer dat het merk zo’n soort designuitspatting laat zien, wat zijn ze van plan?

Skoda kwam een maand geleden ineens met een bloedmooie coupé aanzetten. Dat model is de hedendaagse interpretatie van de 110 R.

Opnieuw een gaaf studiemodel

De auto die het merk nu laat zien, is ook gebaseerd op een klassieker: de 1000 MBX. Dit was het sportievere broertje van de MB. Deze Skoda MBX zit wat betreft design tussen een sedan en een coupé in, net als de conceptcar.

Want de achterkant met opvallende achterlichten lijkt op dat van een sedan, maar je zou er ook een coupé in kunnen zien. De kofferbak opent immers samen met een stuk van de aflopende daklijn.

Waar een coupé vaak twee deuren heeft, beschikt deze Skoda over vier portieren. Overigens zijn dit geen conventionele deuren, maar schuiven ze naar voren en naar achteren open. Het front is strak en agressief en het interieur futuristisch zonder poespas.

Wat is Skoda van plan met deze auto’s?

Leuk, al die opvallende designstatements van Skoda, maar wat is het merk van plan? De Nederlandse tak van het merk laat aan Autovisie weten dat zowel de 110 R als deze MBX niet in productie gaan. Ze zijn enkel gebouwd om te laten zien tot wat het designteam van het Tsjechische merk in staat is, dit om het 130-jarig bestaan van Skoda te vieren.

Desondanks kun je bij deze designuitspattingen wel vormtaal herkennen die we daadwerkelijk in de toekomst gaan zien. Zo kun je in beide auto’s kenmerken zien die je ook terugvindt bij de Vision O. Laatstgenoemde conceptmodel is wel een voorloper van een uiteindelijke productieauto.