Skoda komt met zevenzits Hyundai Ioniq 9- en Kia EV9-concurrent

Zo’n tweeëneenhalf jaar geleden onthulde Skoda een studiemodel van een grote zevenzits SUV, de Vision 7S. En zojuist heeft de fabrikant aangekondigd dat er een productieversie van komt.

Hoe de productievariant van de Vision 7S gaat heten, is niet bekend. Wel kunnen we zien dat hij met zijn uiterlijk relatief dichtbij het conceptmodel blijft. Logisch ook, want met de Vision 7S introduceerde Skoda in 2022 zijn nieuwe designtaal, die het bedrijf Modern Solid noemt.

Compacte Epiq op MEB Entry-platform

De Elroq en de gefacelifte Enyaq zijn de eerste twee auto’s met de nieuwe stijl. Later dit jaar komt daar de compacte Epic bij. Die is technisch verwant aan de Cupra Raval en Volkswagen ID.2 en maakt gebruik van het MEB Entry-platform van de Volkswagen Groep.

Skoda Vision 7S komt pas in 2026

De Vision 7S – waarvan we de definitieve naam nog niet weten – werd onthuld tijdens de presentatie van de jaarcijfers van Skoda. Althans, deels… Want we zagen niet meer dan een paar flarden van de auto, die op de markt straks de Hyundai Ioniq 9 en Kia EV9 tegenover zich zal vinden.

Wat de specificaties van de Skoda zullen zijn, is niet bekend. Al gaan we ervan uit dat de SUV gewoon op het MEB-platform zal staan, net als de Elroq en Enyaq. De grote zevenzitter beleeft zijn marktintroductie in 2026.

Recordomzet voor Tsjechische fabrikant

Voor Skoda was 2024 trouwens een uitstekend jaar, met een recordomzet van 27,8 miljard euro en een winst van 2,3 miljard euro. Het merk leverde vorig jaar wereldwijd 926.600 auto’s af, waarbij de Octavia het populairste model bleef (215.700 exemplaren).

In die zin is het opmerkelijk dat Skoda ruim 8.000 banen wil schrappen. Het gaat toch zo goed? Maar we begrijpen het wel. Meerdere Europese fabrikanten zitten in zwaar weer en Skoda wil zich wapenen tegen wat onzekere marktomstandigheden.