Skoda is niet boos op ons, maar wel teleurgesteld

Eind februari meldden we dat Skoda ruim 8.000 banen schrapt en daar zijn ze op het hoofdkantoor niet blij mee. Skoda is teleurgesteld, schrijft het in een verklaring, omdat in de automedia allerlei sensationele conclusies zouden zijn getrokken. Misschien, maar niet bij ons.

Opmerkelijk vinden we dat Skoda beweert zijn reorganisatie een jaar geleden al te hebben aangekondigd. We hebben de mediasite van het merk erop nageslagen, maar kunnen nergens ook maar een toespeling vinden. We kunnen ons bovendien niet herinneren dat Skoda iets dergelijks bekend heeft gemaakt.

Ergens in een terzijde

Nou gaan we natuurlijk niet beweren dat het bedrijf jokt, maar we zijn er zeker dat het in 2024 niet erg duidelijk is geweest. Misschien werd het op handen zijnde banenverlies ergens in een terzijde genoemd, maar zeker niet als hoofdonderwerp van een persbericht.

Reorganisatie bij Skoda

Hoe dan ook, wat klopt er van wat we hebben geschreven? In principe alles. Skoda schrapt tussen nu een 2028 twintig procent van de arbeidsplaatsen. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen, de reductie van het aantal banen gaat via een natuurlijk verloop.

Skoda schrijft het allemaal een beetje vaag op, maar als we het goed begrijpen, verdwijnt met die twintig procent van de arbeidsplaatsen niet twintig procent van het personeel. Voor een kwart ervan (vijf procent) komen andere functies beschikbaar.

Passief-agressieve CEO

Helemaal bijzonder is de uitspraak van topman Klaus Zellmer in het statement van Skoda. “We zullen ons niet door deze geruchten laten tegenhouden”, zegt hij. Welke geruchten? Hijzelf noemde de reorganisatie in een interview en op basis daarvan schreven wij ons nieuwsbericht.

“Iedereen die twijfels heeft over hoe stabiel en succesvol ons bedrijfsmodel is, moet beter kijken”, sluit Zellmer passief-agressief af. We citeren uit ons nieuwsbericht, waarin onder meer staat: ‘Skoda doet het uitstekend.’ Dus even je mond spoelen, Klaus!