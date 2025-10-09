Deel dit: Share App Mail Tweet

Skoda Fabia 130 heeft gelukkig een misleidende naam

Wat hebben de Fiat Panda 100hp, de Ford Fiesta ST200 en de McLaren 760LT met elkaar gemeen? Juist, het cijfers achter de modelnaam staat voor het vermogen in pk’s. Gelukkig is dat bij de Skoda Fabia 130 niet het geval, al staat het cijfer wel voor het vermogen.

Skoda gebruikte doorgaans bij de motornamen getalen. Zo was de 1.0 TSI 95 goed voor 95 pk en de 2.0 TSI 190 voor 190 pk. Handig, want zo weet iedereen direct hoeveel vermogen de krachtbron levert.

Skoda Fabia 130 levert niet 130 pk

Nu laat het Tsjechische merk ineens de Skoda Fabia 130 zien. In dit geval is de 1.5 TSI niet goed voor 130 pk, maar 130 kW. Dit betekent dat de viercilinder tot wel 177 pk levert. Een opvallende zet, want je zou juist denken dat een hoger nummer beter verkoopt, ook al is het vermogen identiek.

Toch is er wel een reden om de Skoda Fabia nu 130 te noemen, het merk bestaat inmiddels 130 jaar. De Fabia is met meer dan 5 miljoen verkochte exemplaren een behoorlijk succesnummer geweest.

Met de 177 pk-aandrijflijn heeft deze Skoda Fabia een topsnelheid van 228 km/h en sprint hij van 0 naar 100 km/h in 7,4 seconden. Daarbij maakt deze 130 gebruik van een sportiever onderstel met 15 mm verlaging en 18 inch lichtmetalen wielen. Met rode remklauwen en achterspoiler en frontsplitter ziet hij er ook daadwerkelijk sportiever uit.

Voor de rest van Europa

Skoda laat aan Autovisie weten dat de Fabia 130 helaas niet naar Nederland komt. Door bpm zou de auto in ons land te duur worden.