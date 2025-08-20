Deel dit: Share App Mail Tweet

Shortlease is de oplossing voor mobiliteitsuitdaging bij ZZP’ers

Wanneer je net als zelfstandig ondernemer gestart bent, komt er veel op je af. Afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent, heb je bepaalde dingen nodig om je werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Ook moet je actief bouwen aan een klantenkring om voldoende omzet te draaien.

Ook mobiliteit is voor veel ZZP’ers een belangrijk onderdeel. ZZP’ers in de bouw hebben bijvoorbeeld een bedrijfsbus nodig om hun gereedschap en materialen te kunnen vervoeren. Hetzelfde geldt voor ZZP’ers in de postbezorging. Zonder goed vervoer, kunnen ze niet hun werkzaamheden uitvoeren.

Mobiliteit voor ZZP’ers

Wanneer je als ZZP’er een bedrijfsbus nodig hebt, kan je kiezen om deze te kopen, huren of (short)leasen. Een representatieve bedrijfsbus aanschaffen is een forse investering die voor veel startende ZZP’ers niet op te hoesten is. Mede doordat ze nog veel andere investeringen voor dingen als gereedschap moeten doen. Huren is leuk voor één dag tot een week of drie. Daarna wordt het huren van een bedrijfsbus al gauw te duur.

Automatisch komen veel ZZP’ers uit bij lease. Bij lease hoef je geen forse investeringen te doen, maar kan je wel rijden in een nieuwe, representatieve bedrijfsbus waarmee je bij klanten kunt aankomen. Na vier jaar lever je de auto weer in en kies je voor een nieuwe auto. Bij veel startende ondernemers ligt hier wel een uitdaging. Doordat ze vaak niet weten hoe de komende jaren eruit gaan zien, is het aangaan van een vast meerjarig contract een risico. Daarbij komt dat ondernemers als financiële controle altijd jaarcijfers moeten overhandigen. Voor startende ondernemers is dit uiteraard niet mogelijk.

Waarom is shortlease de oplossing voor ZZP’ers?

Veel ZZP’ers kiezen daarom voor shortlease zakelijk voor ZZP. Bij shortlease loop je niet tegen deze problemen aan. Als je na een half jaar erachter komt dat je de maandelijkse kosten voor de shortlease auto niet meer betalen kunt, kan je hem op elk gewenst moment weer inleveren. Ook kan je heel eenvoudig een grotere bedrijfsbus uitkiezen wanneer blijkt dat de huidige bedrijfsbus niet meer past.

Ook hoeft een startende ondernemer bij shortlease geen jaarcijfers te overhandigen. Door een borgsom te betalen, is het risico voor de leasemaatschappij voldoende afgedekt. De auto kan per slot van rekening direct weer ingenomen worden wanneer de maandfacturen niet meer betaalt kunnen worden.

Een ander voordeel is dat je bij shortlease niet voor een nieuwe bedrijfsbus, maar voor een beschikbare, jong gebruikte bedrijfsbus kiest. Hierdoor hoef je niet weken tot maanden te wachten op de levering van de bus, maar kan je vaak al binnen 24 uur na een shortlease aanvraag al bezitten over de bedrijfsbus.

Shortlease de oplossing voor jou?

Ben jij van plan om binnenkort voor jezelf te beginnen? Denk dan goed na over de mobiliteitsoplossingen die er zijn en overweeg alle plus- en minpunten. Biedt shortlease ook de oplossing voor jou?