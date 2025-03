Deel dit: Share App Mail Tweet

Seat heeft alleen toekomst met elektrische auto, maar krijgt die niet

Seat wordt door de Volkswagen Groep aan zijn lot overgelaten. Het merk heeft al een tijd geen nieuw model meer geïntroduceerd en heeft ook niks op de agenda staan. “Om Seat een toekomst te kunnen bieden”, zei topman Wayne Griffiths, “hebben we een elektrische auto nodig.” Maar die komt er niet.

Althans, in de komende vijf jaar niet, zo bevestigde Griffiths aan het Britse Autocar. Seat zal aan het einde van dit decennium een besluit nemen over mogelijke elektrische modellen, zei hij, want dat er EV’s nodig zijn, is wel duidelijk.

Elektrische Seat geen prioriteit

“We hebben een elektrische auto nodig om vooruit te kunnen”, zijn de letterlijke woorden van Griffiths, dus waarom gaat daar pas over vijf jaar over gepraat worden. “We doen het op dit moment goed. Een elektrisch model is nu geen prioriteit voor ons.”

Gaat Seat verdwijnen als merk?

In die zin blijven we het gevoel houden dat ze bij Seat en de Volkswagen Groep om de hete brij heen draaien, want sommige antwoorden van Griffiths zijn vaag. “Nu is niet de tijd voor een EV”, zei hij, “want [zo’n model] moet wel winstgevend zijn.”

Ja, dus? Bij Audi, Porsche, Skoda en Volkswagen worden de elektrische modellen toch ook niet met verlies verkocht? Er ligt een kant-en-klaar MEB-platform, waarop Seat een EV zou kunnen ontwikkelen. Er is geen enkele reden te bedenken waarom zo’n auto niet winstgevend zou kunnen zijn.

In mei 2023 stuurde Seat een persbericht uit, waarin stond dat het bedrijf zich vanaf 2030 zou richten op “nieuwe vormen van mobiliteit voor jonge mensen, zoals autodelen, abonnementen en micromobiliteit”. Dat – en het feit dat Griffiths zo vaag blijft – voedt de speculatie over de toekomst.

Wij denken nog steeds dat het gaat verdwijnen als automerk. Er komen immers geen nieuwe modellen aan en Seat heeft zelf bevestigd dat het de Ibiza, Arona, Lean en Ateca in de komende jaren zal blijven updaten. Het is duidelijk dat alle aandacht naar Cupra gaat.

Cupra is veel winstgevender

Griffiths zegt dat ook. Cupra is succesvol en winstgevend, onder meer door de hogere marges op zijn modellen. Het voormalige submerk van Seat verkocht vorig jaar 248.100 auto’s, terwijl Seat zelf tot zo’n 310.000 kwam.