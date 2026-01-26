Deel dit: Share App Mail Tweet

Scanauto’s maken veel fouten: : “Eén op negen boetes wordt vernietigd”

Parkeerboete op de mat? Check hem even goed voordat je betaalt, want het gaat geregeld mis. Zo’n één op de negen boetes van scanauto’s gaat dan ook door de shredder, zo meldt De Telegraaf.

Scanauto’s maakt het gemeenten heel simpel foutparkeerders te controleren. Het gebeurt vrijwel allemaal automatisch, maar dat gaat dus nog weleens mis. Eerder heeft Autovisie bij Nieuws van de Dag ook al om totaal andere reden forse kritiek geuit op het gebruik van scanauto’s.

1 op 9 parkeerboetes onterecht

De Telegraaf heeft 27 gemeenten aangeschreven, waarvan er 18 reageerden. Wat blijkt? Bezwaar aantekenen tegen een parkeerboete loont. Op bijna een vijfde van alle parkeerbonnen komt een weerwoord. In meer dan de helft van die gevallen wordt de boete vernietigd. “Het gaat in totaal om één op de negen parkeerboetes die wordt ingetrokken”, schrijft de krant.

Het is overigens niet zo dat de fout altijd bij de scanauto’s ligt, benadrukken verschillende gemeenten. In veel gevallen gaat het om automobilisten die een typefoutje hebben gemaakt bij het invoeren van hun kenteken. Die boetes worden ingetrokken als er bezwaar wordt aangetekend.

Scanauto’s maken fouten bij uitschrijven boetes

Toch komt het ook geregeld voor dat de fout wél bij de scanauto gezocht moet worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarbij kenteken onjuist worden gelezen, of het GPS-systeem dat de verkeerde parkeerlocatie noteert. “Ik ben van mening dat de scanauto zeker niet waterdicht is”, zegt verkeersrechtadvocaat Bert Kabel tegen De Telegraaf.

Eerder schreven we al specifiek over de gemeente Amsterdam, waar jaarlijkse duizenden parkeerboetes onterecht worden uitgeschreven. In één geval ging het om een wel heel bijzondere parkeerboete.