Russisch automerk keert terug met nieuwe modellen: dit zijn de Volga C50 en K50

Bijzonder nieuws uit Rusland. Het automerk Volga maakt een comeback met twee nieuwe modellen, de C50 en K50.

Na de inval van Rusland in Oekraïne hebben veel westerse automerken het land verlaten. Daardoor krijgen vooral Chinese fabrikanten de kans om marktaandeel te veroveren. Ook GAZ – het moederbedrijf achter Volga – speelt daarop in door samen te werken met Chinese partners.

Eerder produceerde het concern al modellen op basis van Changan-techniek, en nu presenteert het twee nieuwe auto’s die uit de Geely-fabriek komen. Het gaat om de C50, een sedan met een 2,0-liter viercilinder turbomotor die 215 pk levert. De K50 is de grotere SUV-variant en blijkt in feite een gerebadgede Geely. De kans is klein dat de Volga C50 en K50 ooit op de Europese markt verschijnen.

Volga C50. (Afbeelding: Volga) Volga K50. (Afbeelding: Volga)