Russische startup vindt Tesla Cybertruck opnieuw uit als bestelbus: dit is de Russo-Balt F200

‘Mam, kunnen we een Cybertruck kopen? Nee, we hebben thuis al een Cybertruck-bus.’ Zoiets moeten de bedenkers van de Russo-Balt F200 hebben gedacht. De elektrische bestelbus wordt vanaf januari 2027 geleverd.

Liefhebbers van historische voertuigen komt de naam Russo-Balt misschien bekend voor, want een gelijknamig merk maakte treinwagons en auto’s tussen 1869 en 1918. Een startup uit de Russische stad Perm maakte oorspronkelijk waterdispensers, maar heeft de naam nieuw leven ingeblazen. Met de historische naam willen ze binnenkort een elektrische bestelbus, met Cybertruck-styling, gaan verkopen: de Russo-Balt F200.

Russo-Balt F200 met staal als uitgangspunt

Onderhuids lijkt de Russo-Balt F200 verdacht veel op een Chinees busje, de Weiqiao New Energy V9. Toch is hij volgens zijn makers echt helemaal zelf ontworpen. De F200 gebruikt een dragende carrosserie met buitenpanelen van roestvrij staal. Die panelen worden met de hand gelast. Volgens de fabrikant levert deze aanpak voordelen op bij productie in kleine aantallen en op het gebied van structurele stijfheid. Maar als ze meer willen produceren, gaat dit natuurlijk wel het hele proces vertragen. De carrosserie blijft ongeverfd; wie een andere uitstraling wenst, heeft keuze uit een plastic wrap in verschillende kleuren. Hoe dan ook, deze bestelbus wordt naar alle waarschijnlijkheid een stuk beter dan deze Russische Cybertruck-creatie.

De lichtunits lopen over de volle breedte aan de voorzijde. Ook de achterpartij vertoont overeenkomsten met de afdekking van de laadbak van Tesla’s Cybertruck. In plaats van een ladderchassis, zoals gebruikelijk is bij veel terreinwagens en pick-ups, rust de Russo-Balt F200 op een monocoque-constructie. Wat opvalt is de honderdjarige garantie die het bedrijf op de roestvrijstalen carrosserie wil geven. Klinkt heel mooi, maar daar zouden we persoonlijk geen geld op inzetten.

Aandrijving, accupakket en gebruik

De aandrijving van de Russo-Balt F200 bestaat uit één elektromotor op de vooras, met een vermogen van 200 pk. De energie komt uit een accupakket van 115 kWh, goed voor een opgegeven actieradius tot 400 kilometer. Snelladen verloopt via een aansluiting aan de voorzijde. De echte Cybertruck blijkt in de praktijk minder ver te komen dan 400 kilometer.

De Russo-Balt F200 valt binnen de L3H3-klasse en meet bijna zes meter in lengte. De binnenruimte biedt voldoende hoogte voor de meeste mensen om rechtop te staan, wat hem best praktisch maakt. Ook heeft hij een opgegeven laadvermogen van 1.000 kilogram. Voor het besturen volstaat een rijbewijs B.

Wat mag dat kosten?

De elektrische bestelwagen wordt uitsluitend op bestelling gebouwd. De vanafprijs ligt op 6,5 miljoen roebel, omgerekend ongeveer 72.000 euro. Je kunt je nu al inschrijven op de bestellijst, maar de Russo-Balt F200 wordt nog gecertificeerd, dus belangstellenden moeten geduld hebben. We moeten overigens maar gaan zien hoe populair deze bus wordt, aangezien de verkopen van de Cybertruck al geflopt zijn. Russo-Balt werkt ondertussen aan een tweede variant, de F400. Deze versie krijgt vierwielaandrijving via twee elektromotoren en een verbrandingsmotor als range extender. Het gecombineerde vermogen moet maximaal 400 pk worden.