Ruim, een ‘superaccu’ en 24.000 euro: is de MG4 Urban jouw volgende auto?

De MG4 Urban is al maanden een hot item in de auto-industrie, omdat dit model (deels) een solid state-accu zou krijgen – en dat in een betaalbare auto. Maar is het wel echt zo’n groot nieuws?

De nieuwe MG4 Urban komt naast de MG4 Electric te staan als goedkoper en ruimer, voorwielaangedreven alternatief. Hij krijgt bovendien een minder scherp design mee. Hij is wel groter, hoger en breder. Waarom hij dan ‘Urban’ heet? Dat komt doordat hij met relatief kleine accupakketten wordt geleverd.

Accu’s MG4 Urban

De instapper krijgt een 41,9 kWh-accu met een actieradius van iets meer dan 323 kilometer. De Long Range-versie heeft een 52,8 kWh-accu, goed voor een theoretische range van 417 kilometer. Beide zijn LFP-accu’s. Dit type accu is relatief goedkoop en zwaar, maar heeft een lange levensduur, mag volledig worden ontladen en is iets veiliger dan de NMC-accu’s die je in duurdere EV’s vindt. Echt hightech is het dus niet.

Solid state

De veelbesproken solid state-accu is dat wél. Bij zo’n accu is het elektrolyt niet vloeibaar, maar vast. Dit betekent in praktijk dat batterijen lichter, veiliger en efficiënter kunnen worden. De grootste winst wordt behaald bij koude temperaturen. Solid state-accu’s presteren veel beter in de winter dan gebruikelijke NMC- of LFP-batterijen.

Krijgt de MG4 Urban dan zo’n accu? Ja en nee. MG spreekt zelf van een ‘liquid solid state’-accu. Dat klinkt tegenstrijdig, maar betekent in de praktijk dat het elektrolyt nog voor zo’n 5 procent vloeibaar is. Accu’s met minder dan 10 procent vloeibaar elektrolyt vallen onder deze noemer.

Toch is het nog niet zover. De MG4 Urban komt eerst gewoon met de bekende accutechniek en pas later met deze nieuwe batterij naar Europa. Specificaties ontbreken nog, dus het is afwachten of die ‘superaccu’ echt zo indrukwekkend is.

Voorlopig moet je het doen met de huidige accu’s, die tot iets meer dan 80 kW kunnen snelladen. Daarmee laad je in ongeveer 30 minuten van 10 naar 80 procent. De elektromotor levert 150 of 160 pk.

De bagageruimte is een sterk punt: 577 liter met de achterbank omhoog en 1.364 liter met de bank plat. Let wel: MG meet tot aan het dak en niet tot de hoedenplank, zoals gebruikelijk is. Desondanks blijft het een ruime auto.

Prijs MG4 Urban

De MG4 Urban heeft in Nederland een vanafprijs van 23.950 euro. De versie met 54 kWh-accupakket is te bestellen vanaf 26.950 euro.