Ruim 300 kilo aangekomen! Nieuwe auto’s waren nog nooit zó zwaar

Nieuwe auto’s zijn in de afgelopen acht jaar meer dan 300 kilo zwaarder geworden. In 2016 wogen ze gemiddeld 1.224 kilo, vorig jaar al 1.554 kilo. Deels komt dat door de elektrificering. Accu’s leggen nu eenmaal flink wat gewicht in de schaal.

Het leeggewicht van nieuwe auto’s gaat in een gestage lijn omhoog. Een personenauto die nu nieuw wordt geleverd, weegt door de bank genomen 1.554 kilo en is daarmee 26,9 procent (!) zwaarder dan eentje uit 2016, zo becijferde het CBS.

Zwaarder door batterij en veiligheid

Een opvallende statistiek is bovendien dat zakelijke auto’s begin 2025 zo’n 300 kilo zwaarder waren dan particuliere auto’s. Logisch, want het particuliere wagenpark is gemiddeld veel ouder dan de leasevloot, die over het algemeen uit splinternieuwe modellen bestaat.

Zoals we in de introductie van dit verhaal schreven, komt de gewichtstoename van nieuwe auto’s deels door het gebruik van (plug-in) hybridetechniek en volledig elektrische aandrijflijnen. Daarbij zijn ze door de jaren heen steeds veiliger geworden, wat op de weegschaal eveneens zichtbaar is.

Nieuwe auto’s ook steeds groter

Tevens worden personenauto’s steeds groter. In acht jaar tijd zijn ze ruim 20 centimeter langer geworden en zo’n 6 centimeter breder. Het CBS meldt verder dat de zwaarste auto’s de meeste kilometers rijden. En dat is niet gek, want de nieuwste auto’s zijn natuurlijk de zakelijke, die het vaakst onderweg zijn.

Bouwjaar personenauto Gemiddeld leeggewicht 2016 1.224 kg 2017 1.228 kg 2018 1.247 kg 2019 1.312 kg 2020 1.395 kg 2021 1.448 kg 2022 1.463 kg 2023 1.504 kg 2024 1.554 kg