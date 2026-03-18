Rolls-Royce gaat een hybride diesel-V10 met 1.900 pk maken, voor een selecte groep mensen

Rolls-Royce Power Systems werkt aan een nieuwe diesel V10 met elektrische hulp. Dit motorblok zullen we niet terugzien in een Phantom, want Power Systems maakt voornamelijk motoren voor militaire voertuigen. De V10 is dan ook bedoeld voor de nieuwste generatie tanks.

Deze V10 wordt onderdeel van het zogeheten Main Ground Combat System. Dat project omvat een nieuwe tank die op termijn de Duitse Leopard 2 en Franse Leclerc moet vervangen. Rolls-Royce kreeg de opdracht om het motorblok te bouwen van het Duitse defensieagentschap BAAINBw. Dit nieuwe motorblok mag dan wel gigantisch zijn voor autobegrippen, maar toch stelt hij weinig voor als je naar de Wärtsilä-Sulzer 14RT Flex 96-C kijkt.

Rolls-Royce bouwt hybride diesel-V10

Het hart van het systeem is een nieuwe 20,0-liter V10-dieselmotor uit de mtu 199-serie. Deze motor levert het grootste deel van het vermogen, aangevuld met een elektromotor. Samen komt het systeem uit op meer dan 1.400 kW, ongeveer 1.900 pk.

De aandrijving werkt als een parallelsysteem. Dat betekent dat de V10 dieselmotor en elektromotor samen of los van elkaar werken. Het systeem levert niet alleen aandrijving, maar ook stroom voor de elektronica en systemen aan boord. De motor kan verder op meerdere soorten brandstof draaien en is dus een flexfuel-systeem.

Nieuwe techniek voor zware voertuigen

Naast de motor ontwikkelt de bekende versnellingsbakkenbouwer ZF Friedrichshafen een nieuwe transmissie voor de tank. Dit systeem regelt aandrijving, sturen en remmen in één geheel. Ook wordt energie teruggewonnen tijdens het rijden. De eerste tests van de nieuwe V10-tanks volgen later dit decennium. Productie staat gepland voor begin jaren 2030. Tegen 2040 kun je ze ook echt op het slagveld verwachten.