Ritje in gewonnen Porsche 911 GT3 RS eindigt in tranen

Je zou maar een Porsche 911 GT3 RS winnen… en hem vervolgens total loss rijden. Dat gebeurde deze (on)fortuinlijke man uit de Amerikaanse staat Nevada.

De lokale autoriteiten verdenken de 32-jarige bestuurder ervan te hebben gedronken. Tja, dat maakt het wel een bijzonder stomme actie.

Porsche 911 GT3 RS en 50.000 dollar gewonnen

Goed, wat is er precies gebeurd? De Amerikaanse Steven Doyle won in september afgelopen jaar een beeldige Porsche 911 GT3 RS uit 2016. Daarbij werd hem ook nog 50.000 dollar in de hand gedrukt om het apparaat te onderhouden. Een levensveranderende gebeurtenis.

Flinke crash

Helaas maakte Doyle korte tijd geleden nog een levensveranderende gebeurtenis mee. Deze was alleen wat minder prettig. Hij reed naar schattig zo’n 130 km/h in een zone waar ongeveer 70 km/h was toegestaan. Toen hij plots moest uitwijken voor een medeweggebruiker raakte hij de metalen barrière. waarna hij van de weg vloog.

Terwijl de passagier met lichte verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht, werd Doyle gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed en het bezit van een vuurwapen in een niet nuchtere staat.

Uiteraard is ook de Porsche 911 GT3 RS er niet ongeschonden vanaf gekomen. Sterker nog, de auto is zwaar gehavend. Pijnlijk, zeker als je weet hoeveel deze 911’s waard zijn. In Europa verhandelen dergelijke exemplaren zich voor rond de 200.000 euro. Oei! Had hem nou maar gewoon verkocht.

Porsche 911 GT3 RS bij de Autovisie Supertest

Aan de andere kant begrijpen we de verleiding om met de Porsche te scheuren maar al te goed. De GT3 RS is de heilige graal onder de stuurmansauto’s. Hij wist bij de Autovisie Supertest van 2023 al zijn concurrenten te verslaan.

Maar, horen we je denken, dat was de nieuwste GT3 RS en dit gecrashte exemplaar betreft er een van de 991-generatie. Dat klopt, maar ook de 991 gooide tijdens de Autovisie Supertest van 2018 hoge ogen (enkel de Alpine A110 werd toen met een hogere score beoordeeld).