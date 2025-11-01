Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijkswaterstaat verkiest pick-up met dieselmotor boven hybride

De Rijkswaterstaat rijdt duizenden kilometers per jaar, wat vraagt om vernieuwing van hun dienstwagens. Die nieuwe auto’s worden vast volledig elektrisch, zou je denken. Maar niets is minder waar. Ook de vernieuwde felgele pick-ups hebben gewoon weer een diesel onder de kap.

De plek van de Toyota Hilux wordt volgend jaar ingenomen door de Ford Ranger. De Hilux is inmiddels vijf jaar in dienst bij de Rijkswaterstaat en nu is het tijd voor een nieuw werkpaard. Het oog van Rijkswaterstaat is gevallen op de Ford Ranger XLT Super Cab. Je zult ze vanzelf tegenkomen, want er worden maar liefst tweehonderd Rangers aan overheidsdienst geleverd.

Rijkswaterstaat verkiest diesel boven PHEV

Het streefdoel van de Rijkswaterstaat is dat al zijn voertuigen in 2028 emissieloos rijden, dus volledig elektrisch of op waterstof. Toch wordt nu voor Rangers met de 2,0-liter dieselmotor gekozen in plaats van de plug-in hybrides die ook leverbaar zijn.

Waarom? Nou, er wordt ontzettend veel mee gereden. Zo’n 50.000 kilometer per jaar. Een beetje veel voor een plug-in hybride met beperkte EV-range (die overigens wel door de brandstofmotor kan worden bijgeladen), maar geen probleem voor een vrij simpele diesel. Die blijft lekker doorkachelen.

De Ford Ranger XLT Super Cab

De XLT Supercab heeft extra opbergruimte achter de voorstoelen en in de laadbak ruimte voor 1.000 kilo aan spullen. Daarnaast kan hij tot 3.500 kilo trekken. De Ford ranger heeft een 2,0-liter dieselmotor met 170 pk en 405 Nm aan koppel. De Hilux had een vermogen van 150 pk, dus de Rijkswaterstaat gaat er iets op vooruit. Overigens is achteruitrijden met aanhanger in de nieuwe Ranger een fluitje van een cent door dit coole trucje.

Met de Ford Ranger zorgt de Rijkswaterstaat er onder andere voor dat de rijbaan zo snel mogelijk weer vrij is na een pech- of ongeval. De weginspecteurs met een BOA-status mogen bovendien boetes uitdelen aan bestuurders die rode kruizen negeren of onterecht op de vluchtstrook parkeren. Sowieso onverstandig om de regels te overtreden, maar volgend jaar worden de boetes nog verder verhoogd. Hoe hoog ze precies worden, lees je in dit artikel.