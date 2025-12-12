Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijkswaterstaat luidt de noodklok: 34,5 miljard euro nodig voor bejaarde Nederlandse infrastructuur

Onlangs werd opnieuw duidelijk hoe kwetsbaar onze infrastructuur is. Rijkswaterstaat stelt in zijn nieuwste rapportage, Staat van de Infrastructuur 2024, dat wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen steeds meer achterstallig onderhoud vertonen. De conclusie? Er is 34,5 miljard euro nodig om de achterstanden in onderhoud weg te werken.

Moet je nu bang zijn om over een Nederlandse brug te rijden of door een tunnel te gaan? Nee, volgens Rijkswaterstaat blijft de veiligheid op dit moment gegarandeerd. Maar dat betekent niet dat alles rondom onze infrastructuur in orde is. De problemen stapelen zich namelijk op en langzaam maar zeker begint het onderhoud achter te lopen. Zo gaf de organisatie eerder al aan dat er dertien bruggen worden vervangen, vanwege verzwakkingen in de constructie.

Nederlandse infrastructuur is bejaard

Uit het onderzoek blijkt dat veel onderdelen van het netwerk kampen met veroudering en beschadiging. Pilaren van bruggen zakken weg, onderdelen van sluizen zijn versleten en veel infrastructuur is simpelweg over de datum. De maximale levensduur die bij aanleg van veel projecten is bepaald, is inmiddels verstreken.

Daarbij is onderhoud uitgesteld. Dit leidt er nu toe dat er steeds vaker tijdelijke maatregelen, zoals noodconstructies en omleidingen, nodig zijn om alles draaiende te houden.

De grootste problemen komen voor bij constructies uit de jaren ’50 en ’60. Deze infrastructuur was nooit ontworpen voor de grote hoeveelheid verkeer en de vrachtgewichten van vandaag.

Toch blijft de infrastructuur volgens Rijkswaterstaat voorlopig veilig te gebruiken: “Met veel professionaliteit, inzet en kunst- en vliegwerk houden we het netwerk veilig en beschikbaar”. Echt geruststellend zijn die woorden niet en de organisatie waarschuwt dan ook voor toenemende beperkingen, zoals snelheidsverlagingen, gewichtsrestricties en extra afsluitingen. Toch zijn er ook geluiden dat sommige infrastructuur nog wel wat langer mee kan.

Rijkswaterstaat: veiligheid en pijnpunten

Dat de infrastructuur door Rijkswaterstaat veilig wordt gehouden, betekent niet dat we nog geen effecten merken van het achterstallige onderhoud en onze bejaarde infrastructuur. Er zijn namelijk een aantal tunnels en bruggen die dit jaar al extra inspecties kregen vanwege hun staat en leeftijd. Dat betekent niet automatisch dat ze onveilig zijn, maar wel dat ze meer risico lopen als er niet extra geïnvesteerd wordt.