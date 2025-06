Deel dit: Share App Mail Tweet

Heb jij een auto? Dan ligt 143 euro voor het oprapen

Wij automobilisten laten bakken met geld liggen, stelt bandenplatform BetterTires na onderzoek. Nederlanders verspillen bijna 1,1 miljard euro aan brandstof en stroom door met minder efficiënte banden te rijden. De onderzoekers spreken over gemiddeld 113 euro per auto.

Dit concludeert BetterTires naar aanleiding van een ‘representatieve steekproef’ waarbij werd gekeken naar het bandenlabel van Nederlandse automobilisten. Bandenlabels geven brandstofverbruik weer in de klassen A tot en met G, waarbij die eerste uiteraard het zuinigst is.

Besparing van 143 euro met zuinigere banden

Volgens de onderzoekers zijn voor de meeste autorijders gemiddeld 1,35 labelklassen zuinigere banden in dezelfde maat beschikbaar. “En hoe zuiniger het label, hoe minder brandstof je verbruikt – zonder dat je iets hoeft aan te passen aan je rijgedrag”, stelt het platform.

Dat leidt ertoe dat benzinerijders gemiddeld 143 euro kunnen besparen over de levensduur van een set banden. De hogere aanschafprijs van zuinigere banden is daarbij meegerekend. Voor dieselrijders geldt een netto besparing van 120 euro. Snel verdiend.

Geen winst voor EV-rijders

Alleen EV-rijders hebben pech: “Elektrische rijders verdienen die meerprijs momenteel nét niet terug, door de relatief lage stroomprijs, maar besparen wél op verbruik en uitstoot.” De gemiddelde besparing over alle type aandrijflijnen komt daarmee neer op 113 euro per auto.

Sommige auto’s kunnen nóg meer besparen

BetterTires voegt daaraan toe dat dit een voorzichtige berekening is. “Bij 44 procent van de auto’s zouden de banden minimaal twee labels beter kunnen zijn. In die gevallen loopt het netto voordeel op tot gemiddeld 165 euro per auto.”

Voor de gemiddelde automobilist is dit iets om over na te denken bij de volgende bandenwissel. Maar sportieve rijders, zoals veel Autovisie-lezers ongetwijfeld zijn, verlangen meer van een band dan een laag verbruik. Een sportieve band met een flinke dosis grip heeft vaak een slechte verbruiksscore, maar biedt betere prestaties en handling. Kijk maar naar onderstaande video, waarin Autovisie twee sportieve hatchbacks aan de tand voelt.