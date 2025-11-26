Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijd jij in deze auto? Dan moet je hem waarschijnlijk teruggeven aan de dealer

Wie nu een Lynk & Co 01 voor de deur heeft staan, rijdt hem vast op basis van een abonnement. Dat is immers waarmee het van oorsprong Chinese merk de Nederlandse markt heeft veroverd. Maar straks is het uit met de pret. Lynk & Co stopt met zijn abonnementen en wil zijn auto’s terug.

Sinds 2021 zijn er in Nederland bijna 19.000 Lynk & Co 01’s op kenteken gezet. Waarom zo veel? Omdat ‘ons bin zuunig’ en een maandbedrag van 500 euro voor zo’n keurige, ruime SUV een koopje is. Daarom sloten veel Nederlanders een abonnement af op de 01. Ze mochten dat toch maandelijks opzeggen.

Maandbedrag steeds verder omhoog

Door de jaren heen werd het maandbedrag steeds hoger en als gevolg daarvan de 01 steeds minder populair. Lynk & Co was eigenlijk een slachtoffer van zijn eigen succes, zo liet topman Nicolas Lopez Appelgren in een interview met Autovisie doorschemeren.

“Onze marktlancering was vrij briljant”, zei hij, maar daarna werd het tricky. Hoe meer abonnementen er werden afgesloten, hoe hoger de kosten voor het bedrijf werden. Zelfs het latere maandbedrag van 675 euro was niet dekkend.

Lynk & Co stopt met abonnementen

En daarom stopt Lynk & Co in de eerste helft van 2026 met zijn abonnementsmodel. Wie een contract heeft, krijgt bericht en heeft daarna drie maanden de tijd om zijn auto in te leveren. Het is ook mogelijk om de 01 te kopen. De klanten die dat willen, krijgen daarvoor een voorstel.

Wat blijft er van het Chinese merk over?

De vraag is nu alleen wel wat er in Nederland van Lynk & Co overblijft, want de abonnementen op de 01 waren de drijvende kracht achter het succes van het merk. De 02 en 08, waarop nooit een abonnement mogelijk was, verkopen redelijk, met tot nu toe 233 en 126 geregistreerde exemplaren.

Verhuurfunctie via app blijft bestaan

Lynk & Co meldt overigens dat de mogelijkheid om je 01 te ‘verhuren’ blijft bestaan. Via een speciale app kan je de auto met iemand delen, al werkte dat zeker in het begin verre van vlekkeloos. We vragen ons bovendien af hoeveel mensen het ooit hebben gedaan. Al beweert Lynk & Co dat gebruikers er in totaal 1,7 miljoen euro mee hebben verdiend.