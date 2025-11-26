Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijd je in één van deze vijf auto’s, dan ben je vast een 65-plusser

Sommige auto’s hebben het imago dat ze vaak door 65-plussers gereden worden, maar is dat ook daadwerkelijk zo? Duitse onderzoekers hebben het antwoord.

Wij zouden zeggen: Mercedes-Benz B-Klasse. En inderdaad, zo blijkt het onderzoek, dat is de auto met de oudste bestuurders. Bijna de helft van de B-Klasse-rijders (gemiddelde leeftijd: 61,5 jaar) is ouder dan 65 jaar.

65-plusser-top vijf

Het verschil met de nummer twee in de seniorentop vijf is behoorlijk, want bij de Skoda Yeti is ‘slechts’ 38,8 procent van de bezitters 65-plusser. Op plek drie, vier en vijf staan de BMW X1 (34,5 procent), Audi Q3 (34,3 procent) en Mercedes-Benz GLC (34,1 procent).

Grootste autobezitters

In Nederland is het lijstje ongetwijfeld anders, maar we zouden zeker niet verrast zijn als we de B-Klasse en Yeti er ook in terug zouden vinden. Naar wij weten is er bij ons echter geen recent, vergelijkbaar onderzoek geweest, dus het blijft gissen.

In Nederland hebben 65-plussers net geen 20 procent van het particuliere wagenpark in hun bezit, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Alle andere leeftijdsgroepen zitten daar onder.

Beste auto voor 65-plusser

Occasionsite Autoscout24 kwam vorige maand met een lijstje van de beste auto’s voor senioren. Daarin staan de Ford Focus, Honda Jazz, Hyundai Kona Electric, Peugeot 2008, Toyota Yaris Cross en Volkswagen Golf.

Ouderen zouden bij de aanschaf van een auto vooral letten op een hoge zitpositie (voor het overzicht en de gemakkelijke in- en uitstap), comfortabele stoelen, een goed overzicht rondom en een intuïtieve bediening.