Rijbewijs vergeten? Met deze app heb je ‘m in de toekomst altijd bij

Het vergeten van je rijbewijs kan je in Nederland een flinke boete opleveren. Over een paar jaar zal deze bekeuring nog maar weinig worden uitgeschreven, want je hebt ‘m altijd bij je middels een app op je telefoon. Want die vergeet je niet, toch?

De Europese Unie heeft namelijk een akkoord bereikt over digitale identiteit. Iedere EU-burger krijgt een e-ID, waarmee je jezelf digitaal kunt legitimeren.

Je rijbewijs in een app

Het rijbewijs wordt daar onderdeel van en zal naar verwachting eind 2030 ook volledig digitaal zijn. Opvallend genoeg heeft de digitale pas wél een verloopdatum: na 15 jaar is hij niet meer geldig. Behalve in Nederland, want hier geldt – net als in sommige andere landen – dat je rijbewijs ook dienstdoet als identiteitsbewijs. Daardoor moet je al na 10 jaar een nieuwe digitale pas aanvragen. Of de kosten voor die aanvraag lager zullen uitvallen dan bij een fysiek pasje, is nog onduidelijk.

Desondanks is het fijn dat het pasje eindelijk gedigitaliseerd wordt. De boete voor het niet kunnen tonen van je rijbewijs is in Nederland immers 110 euro.