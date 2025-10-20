Deel dit: Share App Mail Tweet

Retro is ook in trek bij supercarmerken: Ferrari maakt moderne F40

Dat retro in de mode is, blijkt niet alleen uit de Fiat Grande Panda, Renault 5 en al jaren succesvolle Mini. Ook supercarmerken hebben de smaak te pakken. Zo maakt Ferrari plots een moderne F40.

Eerder dit jaar zagen we al een moderne interpretatie van de Testarossa, die dankzij zijn SF90-basis meer dan 1.000 sterk is. Ook concurrent Lamborghini verraste ons in 2022 met deze ultracoole Countach.

Ferrari SC40 met 296 GTB als basis

Nu trekt Ferrari wederom een iconisch model uit de kast. Het moge duidelijk zijn dat deze nieuwe Ferrari SC40 een verwijzing is naar de F40. Zie hem niet als opvolger, maar als ode aan de legendarische supercar uit de jaren tachtig.

De SC40 is gebaseerd op de 296 GTB. Het is dus geen compleet nieuwe auto. Dat zou hem zelfs voor de allerrijksten onbetaalbaar maken, want van dit F40-eerbetoon wordt slechts één exemplaar geproduceerd. Wat hij exact kost, is niet bekend. Reken er maar op dat-ie fors duurder is dan de gewone 296 GTB, die in Nederland minstens drie ton kost.

Door zijn technische basis huisvest de SC40 geen V8 met twee turbo’s zoals het origineel, maar een twinturbo-V6 ondersteund door hybridetechniek. Minder cilinders, maar véél meer vermogen. Deze SC40 levert in totaal 830 pk en 740 Nm koppel.

Eerbetoon aan de Ferrari F40

De gelukkige koper die het voorrecht heeft (zo ziet Ferrari dat) deze auto te mogen kopen, doet dat natuurlijk niet puur vanwege de aandrijflijn, maar om zijn exclusiviteit en uitstraling. De F40-invloeden zijn onmiskenbaar. Kijk maar naar de grote achtervleugel, smalle luchtdoorstroomopeningen en koplampen (nee, klapkoplampen zijn het helaas niet).

De Ferrari vloeit voort uit het Special Projects-programma. Deze tak van het Italiaanse supercarmerk is verantwoordelijk voor one-offs. Je kunt het vergelijken met het nieuwe Solitair-programma van Bugatti, dat speciaal voor Michel Perridon de Brouillard bouwde. Een hypercar waar slechts er slechts één van is (of toch niet?). In onderstaande video stelt Sjoerd van Bilsen hem aan je voor.