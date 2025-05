Deel dit: Share App Mail Tweet

Respect my authoritah! Mercedes komt met Cartman-designstijl

Mercedes doet ons een beetje denken aan het South Park-personage Cartman. Want op de autoshow van Shanghai onthulde Mercedes een nieuwe designstijl, die bij medeweggebruikers respect moet afdwingen. ‘Respect my authoritah!’

Het South Park-personage Cartman is dwingend en dominant, dus als hij in de aflevering Chickenlover door de lokale politiechef wordt ingeschakeld om te helpen bij een onderzoek, loopt dat danig uit de hand. Cartman blijkt nogal authoritair en eist dat iedereen zijn gezag respecteert.

Mercedes moet meer identiteit krijgen

Bij Mercedes moeten we dat ook meer gaan doen, aldus designbaas Gorden Wagener. De nieuwe stijl van het merk, die in Shanghai debuteerde op de Vision Y Concept, moet niet alleen zorgen voor respect, maar ook heel erg herkenbaar zijn.

“Het ergste aan moderne designtrends is dat ze geen identiteit uitstralen”, zegt Wagener zonder blikken of blozen tegen het Britse Autocar. Hij wil ervoor waken dat Mercedes in “een zee van dezelfde modellen” terechtkomt.

Kritiek op Mercedes EQE en EQS

De opmerking van Wagener is een beetje bijzonder, omdat Mercedes nou juist veel kritiek heeft gekregen op de ontwerpen van de EQE, EQE SUV, EQS en EQS SUV, die duidelijk door de windtunnel gedicteerd zijn en daardoor wel érg nietszeggend ogen.

Het is iets waar meer premiummerken mee worstelen. Voorheen droeg een grille bijvoorbeeld bij aan de eigenheid van een design, maar EV’s hebben die niet nodig. Ook is het voor de merken steeds moeilijker om zich qua interieur te onderscheiden. Touchscreens hebben alle immers alle auto’s tegenwoordig.

‘Wij bouwen geen apparaten op wielen’

“Bij een luxeauto is het belangrijk dat je er verliefd op wordt”, zegt Wagener. “Je voelt er iets bij. Het is niet gewoon een apparaat waarmee je van A naar B gaat. [Een Mercedes] moet niet hetzelfde zijn als een koelkast; iets wat je gewoon nodig hebt. Luxe wil je en heb je niet per se nodig.”

Een nieuwe Mercedes moet respect afdwingen, vindt hij. “Als je een Mercedes kan betalen, dan verdien je dat. Dan heb je iets van jezelf gemaakt en dan ben je succesvol in het leven. Daarvoor mag je best wat respect krijgen.”

Geen aparte EV-modellen meer

Hoe aankomende Mercedessen eruit komen te zien, verraadt de Vision V Concept. Wagener noemt het model “erg sexy” en “behoorlijk productierijp”. Met name het front, dat een soort karikatuur van een Mercedes-grille uitbeeldt, zou voor status en respect zorgen, aldus de ontwerper.

De Mercedes EQS krijgt geen opvolger. Hij wordt simpelweg vervangen door een elektrische variant van de volgende generatie S-klasse. Iets soortgelijks gaat gebeuren met de EQE en E-klasse. Mercedes stapt met de nieuwe CLA af van zijn strategie om van EV’s een compleet andere modellenfamilie te maken.