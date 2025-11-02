Deel dit: Share App Mail Tweet

Renault Twizy wordt driftmonster na deze aanpassing

Wat is de ideale auto om te driften? Ongetwijfeld een oude BMW of Nissan. Maar wat als je iets unieks wil? Dan bouw je gewoon Renault Twizy om.

Dat is tenminste wat ze bij het Britse DM Performance hebben gedaan. Zij hebben de microcar omgebouwd tot een bijzonder vermakelijk voertuig.

Renault Twizy wordt driftmonster

De Renault Twizy werd in Nederland verkocht met een 45 en 80 km/h-aandrijflijn. Inmiddels is dat model opgevolgd door de Mobilize Duo en vind je de Twizy voor zo’n 5.000 euro op de occasionmarkt.

De Britse techneuten hebben de Renault Twizy compleet uit elkaar gehaald en legden de aandrijflijn van een elektrische crossmotor erin. Deze motor draagt de naam Stark Varg. Deze heeft een watergekoelde elektromotor met standaard 60 pk en tot 938 Nm aan koppel.

De elektromotor is gekoppeld aan een accupakket van 7,2 kWh. Hoeveel range de Stark Varg Twizy haalt is onduidelijk.

160 km/h

Wel kunnen we in de video’s zien dat de Renault Twizy door de vermogenstoename veel leuker is geworden. Sterker nog, tijdens een test wint de Twizy een sprint van een een Audi S1 – die gaat in iets minder dan 6 seconden van 0 naar 100 km/h.

Volgens de YouTube-video haalde de Twizy 100 mph, zo’n 161 km/h. Dat moet je maar durven in een uitgeklede Renault Twizy.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.