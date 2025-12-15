Deel dit: Share App Mail Tweet

Renault stopt na 4 jaar met dit merk en laat daarmee de goedkoopste elektrische auto varen

Microcars zijn onwijs populair, toch? Mwah, blijkbaar niet zo gewild dat een fabrikant als Renault ze in productie kan houden. De autobouwer stopt met het merk Mobilize en hangt zijn goedkoopste elektrische auto aan de wilgen.

In bovenstaande video reden we met de Mobilize Duo tijdens de Autovisie Microcartest. Die test wist de L7e-auto te winnen.

Renault stopt met Mobilize

De Nederlandse tak van Renault laat aan Autovisie weten dat ze stoppen met Mobilize “om te focussen op winstgevendere projecten binnen de groep”. Dat is pr-taal voor: “Het leverde geen zier op.”

Het merk Mobilize zou zich binnen het concern richten op de mobiliteitsvraagstukken van dit decennium, zoals laadpalen, laadpassen en microcars. Sommige onderdelen worden overgedragen aan Renault. Alleen de financiële diensten blijven onder de merknaam van Mobilize opereren.

Mobilize Duo

In de praktijk zul je hier als klant weinig van merken, behalve dat de Mobilize Duo niet meer gebouwd wordt. Deze opvolger van de Renault Twizy is slechts een half jaar in Nederland geleverd.

Wordt-ie dan misschien omgeturnd tot een Renault Twizy 2.0? Daar wil de fabrikant nog niets over kwijt, maar het zou zonde zijn om een compleet nieuw ontwikkelde microcar zo overboord te gooien.

Overigens is dat niet het enige verlies dat komt kijken bij dit Mobilize-einde. Een deelautoprogramma in Milaan en Madrid wordt gestopt en een project van 650 snelladers in Europa wordt gereduceerd naar 100 palen in Frankrijk en 100 in Italië. Daarbij raken 80 van de 450 werknemers hun baan kwijt.