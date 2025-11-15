Renault Megane en Scenic krijgen toch weer een brandstofmotor
Volledig elektrisch is de toekomst – dat was de gedachte bij de introductie van de huidige Renault Megane en Scenic. En hoewel dat nog steeds zo is, gaat de transitie minder snel dan gepland. Daarom komen de Megane en Scenic er gewoon weer met een brandstofmotor.
Dat bevestigt François Provost, CEO van de Renault Group, tegenover de pers tijdens de introductie van de nieuwe de Twingo. De aanstaande Megane en Scenic staan op een nieuw gedeeld platform dat ook wordt gebruikt voor de Espace en Rafale.
Renault Megane en Scenic met brandstofmotor
Dat betekent dat de Austral, Espace en Rafale in de toekomst ook elektrisch worden, terwijl de Megane en Scenic juist als hybrideversies op de markt komen. Volledig op benzine rijden doen ze niet meer, maar ze krijgen een hybride aandrijflijn – waarschijnlijk een elektrische aandrijving die samenwerkt met een range extender, een generator die de batterij onderweg oplaadt. Dat systeem heeft volgens de Renault-topman de voorkeur.
Wanneer we de brandstofmotor in de Megane en Scenic precies kunnen verwachten? Nog voor het einde van het decennium. Wat de exacte specificaties worden, blijft voorlopig nog even afwachten.
Duurtest Renault Megane
Autovisie had de elektrische Renault Megane een half jaar lang in de duurtestgarage. In onderstaande video zie je hoe de fransoos presteert.
