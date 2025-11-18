Deel dit: Share App Mail Tweet

Renault laat plots opvallend design zien met nieuwe elektrische Trafic die tot 2.000 kg mag trekken

De ontwerpers van Renault hebben de afgelopen jaren behoorlijk goed werk verricht. Met de 4, de 5 en de net geïntroduceerde Twingo weten de designers een gevoelige retrosnaar te raken. Maar wat als een model nooit echt een retrostatus kreeg? Dan krijg je zoiets als de nieuwe Renault Trafic.

Ze hadden natuurlijk kunnen teruggrijpen naar een busje als de Estafette, maar blijkbaar vonden ze dat er al genoeg was geretro-ed. Overigens is de Trafic niet de enige met een opvallend uiterlijk — hetzelfde kunnen we zeggen van de nieuwe Clio.

Renault Trafic krijgt opvallend design

Van een afstand lijkt de nieuwe Renault Trafic behoorlijk op een ander futuristisch busje: de Hyundai Staria. In tegenstelling tot die Koreaan wordt de Renault echter uitsluitend met elektrische aandrijflijn gebouwd.

Hij komt bovendien in twee lengtematen: 4,87 meter of 5,27 meter (met een 40 centimeter langere wielbasis). In het interieur vinden we het bekende Renault-design met een 10-inch digitaal instrumentarium en een 12-inch infotainmentscherm. Net als bij eerdere Trafics kun je nog steeds met drie personen voorin zitten.

800 volt-boordnet

Wat verder opvalt, is dat de Renault Trafic gebruikmaakt van een LFP-accu die tot 350 kilometer WLTP-actieradius biedt, of een NMC-accu met 800 volt en 100 kilometer extra range. In tegenstelling tot bij de Renault Twingo worden alle batterijcellen in Europa geproduceerd.

Trekgewicht De elektrische Renault Trafic mag tot 2.000 kg trekken en heeft 1.250 kg aan laadvermogen. Hij is dus behoorlijk goed bruikbaar als werkbus.

Rijd je veel met je elektrische bus, dan is zo’n 800 volt-boordnet echt een aanrader. In het geval van de Renault Trafic laad je namelijk van 15 naar 80 procent in zo’n 20 minuten, goed voor 260 kilometer extra actieradius. Welke Trafic je ook kiest, hij kan altijd stroom terugleveren om uiteindelijk als thuisbatterij te fungeren. Handig thuis, maar ook als je op locatie elektrische apparaten wilt gebruiken.