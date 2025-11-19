Deel dit: Share App Mail Tweet

Renault en Nissan spreken stiekem toch weer over nauwere samenwerking: waar gaat het GTST-huwelijk heen?

De relatie tussen Renault en Nissan is iets dat zelfs de scenarioschrijvers van Goed Tijden, Slechte Tijden (GTST) te ingewikkeld zouden vinden. Toch lijken de Ludo en Janine van de auto-industrie hun wispelturige huwelijk opnieuw te willen versterken.

Volgens de Financial Times wil de nieuwe topman van Renault, François Provost, de alliantie juist weer meer kracht geven. Hij zou regelmatig spreken met de leiding van Nissan en benadrukt dat intensievere samenwerking cruciaal is voor een relatief kleine speler als Renault.

Alliantie Renault-Nissan

Opvallend is dat vooral omdat Renault de afgelopen jaren juist bezig was zijn belang in Nissan af te bouwen (het Japanse merk was al op zoek naar nieuwe partners). In theorie moest dat worden teruggebracht naar 10 procent, maar zover is het nog niet gekomen. In werkelijkheid bezit Renault nog steeds circa 17 procent van de aandelen met stemrecht, plus nog eens rond de 18 procent in een trust zonder stemrecht. Op papier is dat dus nog altijd zo’n 35 procent.

Nissan in zwaar weer

Bij Nissan staan de zaken er ondertussen niet rooskleurig voor. De verkoopcijfers dalen, de beurskoers duikt omlaag en het merk heeft moeite om zijn EV-strategie op orde te krijgen. Niet gek dus dat de Japanners openstaan voor een hechtere band met hun Franse partner.

Carlos Ghosn Voor wie de soap rondom Renault en Nissan interessant vindt: het wildste hoofdstuk uit hun geschiedenis is verfilmd. Het bizarre ontsnappingsverhaal van Carlos Ghosn, die met hulp van voormalig commando’s in een instrumentenkist per privéjet naar Turkije werd gesmokkeld, blijft nog altijd het meest surrealistische moment uit de alliantiegeschiedenis.

Bronnen die met de Financial Times spraken, noemen meerdere gezamenlijke projecten die op de tekentafel staan en stellen dat Nissan graag meer gezamenlijke productie wil, iets waar Provost volgens insiders positief tegenover staat. Niet voor niets werd hij binnen Renault al eerder de “partnerman” genoemd. Hij was immers hoofd partnerschappen bij het Franse merk. Hopelijk voor Nissan zorgt het opnieuw versterken van de band voor goede tijden na slechte tijden.