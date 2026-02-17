PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou
Renault Clio vs. Seat Ibiza: deze hatchback met bezinemotor is het best
Hèhè, eindelijk weer eens traditionele hatchbacks met benzinemotor. U bent niet de enige die dat opgewekt uitroept bij het zien van de Renault Clio en de Seat Ibiza.
Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.
Vanaf € 7,92 € 4,99/maandAbonneer nuBetaal eenvoudig via
Lees ook:
- Deze Franse occasion is lekker sportief, maar je kunt er ook prima mee overweg als je in de file staat
- 300 pk-Renault Clio voor 4.700 euro: Facebook-parel kan een van de leukste occasions voor het geld zijn
- Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Renault Clio in Nederland
- Hoe Renault kopers van deze ‘nieuwe’ Clio voor de gek houdt
Ook interessant
-
Aankoopadvies BMW X5: let hier op bij aankoop van een occasion
-
Duurtest Porsche Macan: hier bewijst deze EV zijn meerwaarde als Porsche
-
“Japanners, die ooit de Europese markt veroverden, kijken nu toe hoe de Chinezen dat kunstje herhalen”
-
Renault Symbioz vs. Volkswagen T-Roc: dit is de beste compacte gezinshybride
-
Alpine A290 GTS vs. Lancia Ypsilon HF: dit is de leukste elektrische auto
-
Aankoopadvies Lexus LS: is de occasion echt zo betrouwbaar?
-
Jaecoo 7 SHS is niet perfect, maar is voor zijn lage prijs toch behoorlijk goed
-
Tesla Model Y Standard: alle plus- en minpunten van de kale budgetversie
-
Duurtest Mazda 6e: is de EV praktisch genoeg? We zochten het uit
-
Duurtest Mitsubishi Outlander: wordt deze net zo’n succes als de ‘Foutlander’?
-
Autovisie Garage: heel slecht nieuws voor de Nissan Skyline…
-
Rijtest: deze versie van de Skoda Kodiaq scoort zeer goed