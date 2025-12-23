Deel dit: Share App Mail Tweet

Renault bewijst: gemiddelde elektrische auto kan géén 1.000 kilometer op een batterijlading rijden

Huh?! Wat zeggen we nou? Want de Renault Filante Record 2025 heeft zojuist meer dan 1.000 kilometer gereden op zijn 87 kWh-batterij. Waarom zou een gemiddelde elektrische auto dat dan niet kunnen?

Goed, eerst de feiten. Renault heeft bijna een jaar geleden de Filante Record 2025 onthuld; een concept car met designtrekjes van een recordauto uit de jaren twintig. De machine heeft de 87 kWh-batterij van de Megane E-Tech Electric en weegt zo’n 1.000 kilo, waarvan 600 kilo voor rekening komt van de accu.

Renault Filante Record reed 1.008 kilometer

Renault heeft de Filante Record nu doorontwikkeld en ingezet voor een efficiency run op een testcircuit in Marokko. De auto reed bijna tien uur lang met een gemiddelde snelheid van 102 km/h rond en legde een afstand af van 1.008 kilometer.

Volgens Renault had de Filante Record aan de finish nog 11 procent batterijlading over, waarop-ie nog 120 kilometer verder had kunnen rijden. Het gemiddeld verbruik van het studiemodel lag op slechts 7,8 kWh per 100 kilometer.

Een gemiddelde elektrische auto kan dat niet

Dat is een fantastische prestatie, dus waarom zeggen wij dan dat Renault bewijst dat een gemiddelde EV dat niet kan? Omdat de Filante Record 2025 onrealistisch licht is. Zie een elektrische auto met ruimte voor een gezin en de bijbehorende bagage maar eens op 1.000 kilo te houden. Dat is onmogelijk.

De Filante Record 2025 hoeft niet aan de geldende veiligheidseisen te voldoen en heeft aan boord ook niet alle opties die een consument verwacht. Bovendien biedt hij plaats aan slechts één persoon in plaats van aan vier of vijf.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Vergelijk de Filante Record 2025 maar eens met de Megane E-Tech Electric, waarmee hij zijn 87 kWh-accu deelt. De Megane weegt minimaal 600 kilo meer en heeft niet de aerodynamisch geoptimaliseerde koets van de Filante.

Renault beweert vrolijk dat de concept car aantoont dat ‘dit rijbereik haalbaar is onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met snelwegverkeer’. En dat klopt. Maar zeker niet voor elektrische auto’s die op dit moment te koop worden aangeboden.