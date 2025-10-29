Deel dit: Share App Mail Tweet

Ren weg bij deze auto nu brandstofprijs naar extreme hoogte stijgt

De brandstofprijs, specifiek die van diesel, stijgt naar flinke hoogte. Dat maakt dieselauto’s nog minder aantrekkelijk. Met name deze zuipschuit kun je beter links laten liggen als je portemonnee je lief is.

We hebben het over de Volkswagen Touareg die is uitgerust met de waanzinnige V10 TDI-motor. Jawel, een tiencilinder dieselmotor. In de meest recente aflevering van de Occasion Battle neemt deze SUV het in R50-jasje (de topuitvoering) open tegen een Land Cruiser met V8-diesel.

Diesel plots fors duurder

Geen pretje om nu zo’n dieselmonster te bezitten. Volgens UnitedConsumers is de dieselprijs naar het hoogste niveau sinds februari gestegen. Waar de landelijke adviesprijs voor diesel in mei van dit jaar nog rond de 1,78 euro lag, is die inmiddels gestegen tot meer dan 1,93 euro per liter. Oef!

Brandstofprijs hoger door gestegen olieprijs

Volgens Derk Foolen, brandstofexpert van UnitedConsumers, is de hogere dieselprijs te verklaren door de olieprijs die als gevolg van Amerikaanse sancties tegen de Russische oliegigant Lukoil is opgelopen. Naast olieprijs wordt de brandstofprijs, met name in Nederland, sterk gevormd door belastingen en accijnzen. Eerder rekenden we voor hoe krankzinnig veel belasting je betaalt per liter benzine.

Het goede nieuws is dat UnitedConsumers geen sterke prijsstijging verwacht richting het einde van dit jaar. Ook blijft de tijdelijke accijnsverlaging op brandstof volgend jaar van kracht. Een opluchting voor veel automobilisten, want dankzij deze maatregel blijft de belastingdruk op benzine en diesel gelijk. Zou deze korting wegvallen, dan zou de brandstofprijs met zo’n 14 eurocent per liter stijgen.

Huilen aan de pomp met de Volkswagen Touareg R50

Dat maakt het op dit moment niet minder pijnlijk aan de pomp voor dieselrijders. Met name in dorstige bolides zoals deze Volkswagen Touareg R50 is het janken geblazen. Waar diesels veelal wat zuiniger zijn dan benzinemodellen, is dat bij deze occasion absoluut niet het geval. Volgens de fabrieksopgave verbruikt de 350 pk sterke Volkswagen Touareg R50 gemiddeld 1 op 8,4. Dat is echter een over het algemeen te ambitieuze NEDC-waarde. In praktijk kan het verbruik nog veel hoger liggen.

Dat maakt deze Volkswagen voor veel mensen onaantrekkelijk, voor zover hij dat nog niet was. De onderhoudskosten zijn enorm en voor zowel de Touareg als de Land Cruiser in bovenstaande video moet jaarlijks immers zo’n 4.000 euro wegenbelasting worden afgetikt. Het moge duidelijk zijn dat dieselrijden sterk wordt ontmoedigd. Wie al die bezwaren links laat liggen, kan echter rekenen op een topstuk uit de auto-industrie. Een collectorsitem in wording dat mogelijk ooit veel geld waard wordt. Hoe dat zit, zie je in bovenstaande video.