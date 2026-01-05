Deel dit: Share App Mail Tweet

Red Bull’s eerste productieauto – en dit is wat hij kost

Red Bull ken je natuurlijk van de mierzoete energiedrankjes en hun aandeel in verschillende extreme sporten. Maar ook een hypercar maakt inmiddels onderdeel uit van het merk. Deze krankzinnige RB17 kun je zelfs gewoon kopen.

Het is toch opvallend hoe een drankje kan zorgen voor zo’n gigantische onderneming, die veel sporters, teams en wedstrijden sponsort. De grootste inkomstenbron blijven de blikjes. In 2024 werden er meer dan 12,67 miljard Red Bulls verkocht, goed voor een omzet van meer dan 11 miljard euro.

Eerste auto van Red Bull

Binnen die megaomzet is er dus voldoende budget over om een hypercar te ontwikkelen. In 2024 kregen we alvast het conceptmodel te zien. Dat exemplaar komt behoorlijk overeen met de productieversie die vandaag getoond wordt.

De Red Bull RB17 lijkt behoorlijk op de Aston Martin Valkyrie. Dat is niet geheel toevallig, want Formule 1-ontwerper Adrian Newey heeft beide auto’s getekend. Dat het ook hier om een supersnelle hypercar gaat, zie je direct aan het extreme uiterlijk. Opvallend is de grote vin op het dak. Deze is beduidend groter dan bij het conceptmodel. Verder zien we nieuwe koplampen, kleinere wielen en is de bodemvrijheid iets toegenomen.

Sneller dan een Aston Martin Valyrie

Hoewel de auto lijkt op de Valkyrie, en de Red Bull ook een Cosworth-motor heeft, is hij krachtiger dan zijn Britse broer. En dat ondanks dat hij geen twaalf-, maar een tiencilinder achter de voorstoel heeft. Deze V10 heeft een slagvolume van 4,5 liter en draait tot 15.000 toeren per minuut. Samen met elektrohulp is de krachtbron goed voor 1.200 pk, 54 pk meer dan de Valkyrie.

Daarbij is de Red Bull RB17 lichter. Hij weegt zo’n 900 kg en is dus ongetwijfeld een krankzinnige circuitwagen. Overigens is dat ook enkel waar de auto gebruikt mag worden. Hij is niet goedgekeurd voor de straat. Een Brits bedrijf werkt echter aan het straatlegaal maken van de RB17.

Wil je een Red Bull RB17 kopen, dan ben je te laat. De 50 exemplaren die gebouwd worden, zijn al verkocht. De verkoopprijs is naar verluidt meer dan 5 miljoen euro.