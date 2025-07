Deel dit: Share App Mail Tweet

’s Werelds snelste varende auto kun je nu kopen

Auto’s en water gaan meestal niet zo goed samen, maar dat geldt niet voor de amfibische Sea Lion, die voor de tweede keer geveild wordt. Deze varende auto kan dus van jou zijn, maar daarvoor moet je wel helemaal naar de Verenigde Staten.

De Sea Lion is een uit aluminium opgetrokken amfibische auto, gemaakt door ingenieur Marc Witt over een periode van zes jaar. De bolide was bedoeld om records te verbreken en dat heeft hij ook gedaan op land.

Specificaties van de Sea Lion

De Sea Lion haalt minder dan 100 km/h in het water, maar op het land komt de auto echt uit de verf. Hier heeft hij namelijk een snelheid van 209 km/h gehaald. Daarbij is het ook nog eens zo dat de bolide in theorie 289 km/h haalt.

De krachtbron die dit allemaal mogelijk maakt, is de 13B-motor van Mazda, met een supercharger. Dit is een 1,3-liter tweecilinder wankelmotor (uit de RX-7) en produceert 174 pk. In het water geeft hetzelfde motorblok zijn kracht niet aan de wielen, maar aan een waterstraalaandrijving. De transmissie van de Sea Lion is een sequentieel geschakelde vierbak.

Constructie van de varende auto

De Sea Lion is volledig zelfgebouwd en dan bedoelen we dat Marc Witt zelfs het chassis met de hand gemaakt heeft. Het unieke design barst van de aardige snufjes. Zodra je het asfalt wil verruilen voor het water, schakel je een speciaal systeem in. Op dat moment klappen de wielen in en beweegt de front splitter omhoog. Die fungeert vanaf dat moment als boeg.

Dat deze varende auto gemaakt is om records te breken, wordt snel duidelijk. De auto heeft namelijk maar één zitplaats en is ook helemaal niet straatlegaal. De auto wordt op 20 september geveild, bij veilinghuis Mecum. Het is niet bekend voor hoeveel de auto de vorige keer werd geveild, maar je kunt er deze ronde van uitgaan dat hij toch wel tonnen gaat kosten.