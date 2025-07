Deel dit: Share App Mail Tweet

Rechter: ‘Ook Citroën, DS, Opel en Peugeot sjoemelden met uitstoot’

Het dieselgateschandaal heeft Volkswagen tientallen miljarden euro’s gekost aan schadevergoedingen, boetes en terugkoopacties. Maar het merk heeft niet als enige gesjoemeld met de uitstoot. Citroën, DS, Opel en Peugeot zijn ook schuldig bevonden.

De vier merken hebben vanaf 2009 sjoemeldiesels op de markt gebracht, zo oordeelt de Amsterdamse rechtbank in een zaak die is aangespannen door drie claimstichtingen. De auto’s werden verkocht met ‘verboden manipulatie-instrumenten’ in hun software, aldus de rechter.

Sjoemelen met uitstoot

Met andere woorden: ze hadden programmatuur aan boord die ervoor zorgde dat ze tijdens officiële goedkeuringstests netjes aan de wettelijke stikstofregels voldeden en in de dagelijkse praktijk niet.

Zo maakte Opel gebruik van een emissiecontrolesysteem dat bij bepaalde temperaturen niet werkte. Bij Citroën, DS en Peugeot werd onder normale omstandigheden te weinig AdBlue gebruikt, wat de uitstoot van stikstof vermindert.

Tussenvonnis van de rechter

De rechtbank benadrukt dat de uitspraak in de zaak tegen Citroën, DS, Opel en Peugeot een tussenvonnis is. Dat betekent dat de procedure verder gaat, onder meer om te bepalen of de merken echt aansprakelijk zijn voor het op de markt brengen van diesels met sjoemelsoftware.

Procedures tegen andere merken

De claimstichtingen willen dat Stellantis een schadevergoeding gaat betalen aan duizenden autobezitters. Er lopen bij de Amsterdamse rechtbank vergelijkbare procedures tegen Fiat, Mercedes-Benz en Renault, waarin binnenkort ook een uitspraak wordt verwacht.