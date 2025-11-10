Robot van Xpeng lijkt zoveel op een vrouw dat ingenieurs been moeten openknippen op podium
Xpeng is meer dan een autofabrikant. Het richt zich ook op vliegende voertuigen en robots. Die laatste groep producten kan zóveel op een mens lijken dat je ze moet openknippen om te geloven dat ze niet menselijk zijn.
Xpeng liet tijdens een techbeurs in Guangzhou de nieuwe robot zien. Hij, zij of het heet Iron en is nu al indrukwekkend.
Robot van Xpeng
Overigens lijken niet alleen de bewegingen op die van een mens. Doordat het lichaam net als dat van een vrouw is vormgegeven, dachten veel kijkers van de livestream en op social media dat het hier gewoon om een persoon in een pak ging.
Daarom organiseerde Xpeng een tweede demonstratie, waarbij ingenieurs van het merk het pak openknipten om te bewijzen dat het wél een robot is. Nog altijd is niet iedereen op social media overtuigd. He Xiaopeng, CEO van Xpeng, laat weten dat hij hoopt dat dit de laatste keer is dat hij moet bewijzen dat Iron echt is.
Xpeng is niet de enige autofabrikant die flink investeert in robots. Zo is Tesla al langer bezig met de Optimus.
