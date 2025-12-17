Deel dit: Share App Mail Tweet

Rapport toont aan: deze twee automerken zijn simpelweg de beste

Er worden veel onderzoeken gedaan naar de betrouwbaarheid van auto’s, maar dit is niet de enige pijler om de ‘beste auto’ te herkennen. Consumer Reports ging daarom op zoek naar welk merk auto het betrouwbaarst, veiligst en bestrijdend is. Kortom, waar klanten erg tevreden over zijn.

Hoewel dit onderzoek per merk is ingedeeld, verschilt de tevredenheid ongetwijfeld per model. Zo hebben de twee winnende merken ook auto’s gebouwd die voor minder blije gebruikers hebben gezorgd.

Onderzoek naar het beste automerk

Het rapport is gebaseerd op rijtests, veiligheidsbeoordelingen en enquêtes naar betrouwbaarheid en klanttevredenheid. Let wel, het onderzoek is uitgevoerd met Amerikaanse data. Daarbij gaat het om auto’s die nu in productie zijn.

Subaru wint

Subaru, een merk dat in Nederland bepaald niet populair is, scoort het best. Met 82 van de 100 punten weet het zowel Duitse als andere Japanse merken achter zich te laten. Overigens scoren auto’s uit laatstgenoemd land steevast goed met betrouwbaarheidsonderzoeken (bijvoorbeeld de tien betrouwbaarste automerken van de afgelopen tien jaar).

BMW krijgt tevens 82 punten, maar weet net niet te winnen. Dit omdat ze op het gebied van betrouwbaarheid net iets minder goed scoren dan Subaru. Wat betreft rijeigenschappen gaat de Beierse autofabrikant aan kop in de ranglijst.

Auto’s die slechter scoren

Wat opvalt is dat Lexus behoorlijk wat plekken is gezakt in de lijst met beste automerken. De Japanners verschoven van de derde naar de zesde plaats. Dit heeft mede te maken met het ES-model dat in Amerika niet meer geleverd wordt. Deze scoorde extreem goed tijdens vorige rapporten.

Een andere behoorlijke daler in de lijst met beste automerken is Audi. Het merk zakte van plaats 6 naar 16. Dit heeft te maken met de productiestop van de Audi A4. Daarbij scoren de nieuwe elektrische auto’s als de Audi Q4 e-tron minder goed op betrouwbaarheid.

Lincoln en Tesla nieuw in top 10 beste automerken

Lincoln en Tesla laten wel positieve cijfers zien. Tesla stijgt 8 plekken en Lincoln komt de top 10 binnengestormd na een stijging van 17 (!) plekken. Bij beide merken heeft dit met name te maken met betrouwbaarheidsverbeteringen. Overigens is te zien dat veel merken die nieuwe, elektrische modellen op de markt brengen meer problemen krijgen met betrouwbaarheid dan fabrikanten die oude productielijnen met bewezen modellen hebben.